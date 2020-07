La Regione Lombardia ha comunicato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, venerdì 17 luglio. In tutta la Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono 55 i nuovi cittadini trovati positivi al Covid (di cui 28 a seguito di test sierologico e 22 debolmente positivi) su 9.911 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia sale a 1.186.114 il numero di tamponi effettuati.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 22, uno in meno rispetto a ieri) mentre cala quello dei pazienti ricoverati in ospedale con sintomi lievi (159 persone, cinque in meno di ieri). I pazienti guariti in totale sono 69.136, quelli dimessi 2.036, per un totale di 71.172. L'incremento di guariti/dimessi rispetto a ieri è di più 140 persone nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno si sono registrati 3 morti. Il totale complessivo delle persone scomparse a causa del Covid-19 in Lombardia è arrivato a 16.778 dall'inizio della pandemia, almeno stando ai dati ufficiali.

I casi per provincia in Lombardia

Sono 15 i nuovi casi positivi che arrivano dalla provincia di Bergamo, dove sono in corso gli screening a tappeto con test sierologici e tamponi. Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, in quella di Milano si segnalano 8 nuovi casi, dei quali 3 a Milano città. Nella provincia di Brescia sono 11 i nuovi positivi. Sono 4 i nuovi positivi a Cremona e uno in provincia di Mantova e Como. Nella provincia di Varese, così come in quella di Lodi, sono 4 le nuove positività segnalate. Due nuovi casi in provincia di Pavia e di Lecco, mentre a Sondrio non si registra alcun nuovo cittadino positivo. A Monza e Brianza sono 3 i nuovi contagi.