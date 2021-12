Covid Italia, ultime notizie: da oggi vaccino obbligatorio per docenti e personale sanitario, stato di emergenza fino a marzo

Gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi mercoledì 15 dicembre 2021. Ieri 20.677 casi e 120 decessi: tasso di positività al 2,7%. Agenas: occupazione intensive sale al 10%, Bolzano è al 22%. Via libera del Governo alla proroga dello stato di emergenza fino a marzo. Nessuna misura che preveda obbligo di mascherina all'aperto. Vaccino, da inizio 2022 due nuovi sieri anti Covid disponibili: Novavax e Valneva. Da oggi obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico. La variante Omicron si diffonde in Italia, contagi anche in Sicilia e Toscana. Studio: "Pfizer (due dosi) efficace al 70% contro Covid grave".

Nel mondo si contano 271 milioni di casi e 5.32 milioni di morti. Gli USA suggeriscono stop ai viaggi in Italia: "Alto rischio Omicron".

