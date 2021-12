Covid nel Regno Unito, oggi record di 78.610 casi. Johnson: “Omicron corre, per favore vaccinatevi” Record di casi Covid nel Regno Unito: 78.610 contagi in 24 ore. Boris Johnson in conferenza stampa: “Le infezioni da variante Omicron raddoppiano in meno di due giorni. Vaccinatevi subito”.

A cura di Ida Artiaco

"È assolutamente vitale che le persone ricevano il loro richiamo del vaccino Covid ora, perché il Regno Unito registra oggi il numero più alto di casi giornalieri di sempre, con i contagi da variante Omicron che raddoppiano in meno di due giorni". Comincia così il discorso che il premier inglese Boris Johnson ha fatto nel corso della conferenza stampa tenuta questo pomeriggio per aggiornare i suoi concittadini sulla diffusione della variante Omicron. "Continuiamo a vaccinare, ma indossiamo anche le mascherine, aumentiamo la ventilazione degli ambienti al chiuso e sottoponiamoci ai test prima di incontrare altre persone, soprattutto se vulnerabili", ha aggiunto. Il primo ministro ha infine ringraziato tutti coloro che si sono già vaccinati in questo "sforzo nazionale: oggi sono state inoculate oltre 600mila dosi di richiamo in tutto il Paese".

Al momento la strategia che il governo continuerà a seguire è la velocizzazione della campagna vaccinale unita al cosiddetto Piano B, che prevede il ricorso allo smart working e l'introduzione del pass sanitario per partecipare ad una serie di eventi e attività. "È una doppia strategia – ha detto – ed è la giusta miscela per affrontare la situazione".

La variante Delta e Omicron stano causando due epidemie "separate"

Il professor Chris Whitty, consigliere medico del governo guidato da BoJo, ha poi sottolineato che c'è un "picco molto alto" nei casi ma che "i record raggiunti in questi giorni verranno battuti molto nelle prossime settimane. Le due variante al momento presenti nel nostro Paese, Delta e Omicron, stanno causando due epidemie separate che dobbiamo tenere sotto controllo". L'esperto ha sottolineato che il tasso di mortalità sta lentamente calando "ma ciò non riflette la crescita della variante Omicron, poiché è appena arrivata nel Regno Unito. I vaccini comunque forniscono enormi quantità di protezione contro la variante Delta, e stiamo lavorando affinché ciò succeda anche con Omicron". Rispetto alla nuova mutazione individuata in Sudafrica, il professor Whitty ha sottolineato che il numero di infezioni sta aumentando "molto velocemente" ma che Delta non sta scomparendo.

Oggi record assoluto di casi Covid in Uk

Proprio oggi nel Regno Unito sono stati registrati, nelle ultime 24 ore, 78.610 nuovi casi di Coronavirus, su un totale di oltre 1,3 milioni di tamponi effettuati. Si tratta del totale giornaliero più alto da inizio pandemia. Il record precedente era stato fissato l'8 gennaio con 68.053 positivi in un giorno. A crescere sono soprattutto le infezioni da variante Omicron che sono salite da 4.671 a 10.017. I decessi invece sono stati 165 da ieri, cifra in aumento rispetto ai 150 del giorno precedente, ma in diminuzione rispetto a mercoledì. Oggi è stato segnato anche il record delle terze dosi somministrate, ben 656.711, in quella che il governo britannico ha definito la "corsa fra i vaccini e il virus".