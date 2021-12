Vaccini, in tilt per mezz’ora il portale di Poste: disagi anche in Lombardia Disagi in Lombardia per il blocco informatico al portale di Poste Italiane: per circa 40 minuti si sono fermate le vaccinazioni Covid. Poi il sistema è tornato a funzionare.

A cura di Giorgia Venturini

Black out al portale di Poste Italiane necessario per procedere con la somministrazione dei vaccini anti Covid nei diversi hub della Lombardia. Alla base del blocco informatico ci sarebbe un problema tecnico che ha fatto saltare tutto per almeno 45 minuti questo pomeriggio: all'hub al Palazzo delle Scintille di Milano tutto si è fermato dalle 14.15 e solo alcuni minuti dopo si è ripristinato il sistema. Un blocco che ha portato non pochi disagi: furi dai centri ora ci sono lunghe code perché nel frattempo si sono concentrati più appuntamenti. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il blocco informatico abbia interessato tutte le regioni d'Italia che si appoggiano al portale di Poste. Dopo circa più di 40 minuti in down il sistema però è tornato a funzionare.

Lo ha reso noto anche la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia in una nota ufficiale: "Oggi pomeriggio, tra le 14.30 e le 15.10, si è verificato un problema nazionale sull’infrastruttura cloud di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini gestita da ‘Poste spa’. Tale disservizio ha causato la temporanea impossibilità di registrazione dei dati di vaccinazione". Nella stessa nota però Regione tiene a precisare: "È scattato immediatamente il piano di ripristino che entro circa 40 minuti ha rimesso in funzione il sistema. Nel frattempo, presso alcuni centri vaccinali si sono prodotti dei rallentamenti dell’attività di somministrazione, non dipendenti da Regione Lombardia, che verranno recuperati nell’arco del pomeriggio".

Il passaggio a Poste lo scorso anno dopo i disagi di Aria

Eppure i lombardi per pochi minuti hanno temuto di tornare indietro nel tempo, a quando lo scorso marzo è stato necessario il passaggio al portale di Poste Italiane dopo i disservizi e problemi al portale per le prenotazioni creato dalla partecipata Aria Spa. Allora il presidente di Regione Lombardia aveva preteso le dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione di Aria e il passaggio immediato al nuovo portale che aveva portato poi a un'accelerazione importante alla campagna vaccinale. Disagio che questa volto però fortunatamente si è risolto nel giro di un'ora.

Da domani al via le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni

Intanto resta alta l'adesione al vaccino: al momento sulla piattaforma passano tutte le prenotazioni, sia terza dose sia le prime dosi anche per i bimbi 5-11 anni. Per quest'ultima fascia di età il via alle vaccinazioni è atteso per domani 16 dicembre: in tutta le Lombardia le prenotazioni sono già 52.353. Solo a Milano segnalati dall'Agenzia per la tutela della salute (Ats) di Milano sono 21.279, che coprono circa il 40,65 per cento della platea. E ancora: in Brianza 7.552 e all'Ats Insubria sono stati 6.900 i genitori che hanno aderito alla campagna vaccinale lombarda iscrivendo i propri figli alla somministrazione del vaccino. E via via le altre province con le più alte adesioni: all'Ats di Brescia 6.182, all'Ats di Bergamo 4.092, all'Ats Valpadana 2.883, a quella di Pavia 2.319 e infine all'Ats Montagna 1.146