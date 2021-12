Domani al via le vaccinazioni anti Covid per i bimbi: le prenotazioni, dove si fanno e le indicazioni Partono giovedì 16 dicembre le somministrazioni del vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli anni 11 anni. Ci saranno linee dedicate, principalmente nelle ore pomeridiane, o centri dedicati.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto LaPresse

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partono domani, giovedì 16 dicembre, le vaccinazioni anti-Covid per la fascia dai 5 agli 11 anni. In Lombardia, gli ultimi dati fermi a ieri a mezzogiorno, parlano di 52.353 prenotazioni. All'Agenzia per la tutela della salute (Ats) di Milano sono 21.279, che coprono circa il 40,65 per cento della platea, seguita da quella della Brianza con 7.552. All'Ats Insubria sono stati 6.900 i genitori che hanno aderito alla campagna vaccinale lombarda iscrivendo i propri figli alla somministrazione del vaccino, all'Ats di Brescia 6.182, all'Ats di Bergamo 4.092, all'Ats Valpadana 2.883, a quella di Pavia 2.319 e infine all'Ats Montagna 1.146

Vaccinazioni ai bimbi dai 5 agli 11 anni: dove si faranno

Come spiegato dalla direzione generale Welfare, le somministrazioni del vaccino anti-Covid ai bimbi, verranno effettuate all'interno degli hub vaccinali con apposite linee dedicate, come al Palazzo delle Scintille a Milano, oppure in veri e propri centri dedicati a loro. Tutto dipenderà dalla disponibilità dei singoli territori. Ad esempio all'Asst Sette Laghi ci sarà il centro vaccinale dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, nel punto prelievi del Padiglione Santa Maria che permetterà 2.100 iniezioni ogni settimana. Sei linee vaccinali, attive dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle 21.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00, per oltre duemila vaccinazioni a settimana. L'altro centro vaccinale che sarà attivato a partire dal 17 dicembre è invece quello nel parcheggio dell'Esselunga di Masnago. La prenotazione avviene sempre sul portale ufficiale di Regione Lombardia, come per gli adulti. Le vaccinazioni verranno effettuate soprattutto in orario pomeridiano, per evitare che interferisca con la normale quotidiana attività scolastica.

Le indicazioni per la vaccinazione ai bambini

Come ribadito anche dalle indicazioni sul sito di Regione Lombardia, per poter accedere alla somministrazione del vaccino anti-Covid, il minore non deve essere stato sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati (ad esempio influenza spray nasale, morbillo parotite rosolia e varicella, febbre gialla) nei 14 giorni precedenti e non potrà riceverà vaccini nei 14 giorni successivi alla vaccinazione anti Covid-19 (è anche possibile presentare il certificato vaccinale del minore). Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, il quale dichiarerà di aver informato l’altro genitore. Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa (Agenzia italiana del farmaco). La seconda dose dovrà essere somministrata a distanza di 3 settimane (21 giorni) dalla prima.