Vaccini Covid: in Lombardia ieri superate le 100mila somministrazioni, oltre 91mila terze dosi Ieri sono state superate le 100mila somministrazioni di vaccini in Lombardia, Lo ha comunicato la direzione regionale Welfare, sottolineando che si tratta di oltre 91mila terze dosi.

Nella giornata di ieri sono state 101.558 le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Lombardia, di cui 91.118 riguardavano le terze dosi. Le adesioni alla campagna vaccinale della dose booster salgono così a circa a 4,3 milioni. Lo ha comunicato la direzione welfare regionale. A parlare di un necessario raggiungimento di 100mila somministrazioni al giorno sul territorio regionale era stato per primo il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, che il 29 novembre aveva dichiarato: "alla fine di questa settimana dovremmo riuscire ad arrivare all'obiettivo di centomila somministrazioni di dosi di vaccino giornaliere". Si era arrivati vicino al traguardo previsto il 10 dicembre con 99.159 somministrazioni. Solo nell'Ats di Milano sono state inoculate ieri 1.653 prime dosi, 2.273 seconde dosi e 31.527 terze dosi, per un totale di 35.453. Per la giornata di domani, secondo le tabelle fornite, la Regione Lombardia si attende 89.400 somministrazioni.

Le prenotazioni del vaccino per la fascia dai 5 agli 11 anni

Proseguono intanto le prenotazioni per la vaccinazione anche per i più piccoli. Per la categoria dai 5 agli 11 anni si è arrivati, a mezzogiorno di oggi, martedì 14 dicembre, a 52.353. All'Agenzia per la tutela della salute (Ats) di Milano si registrano 21.279 prenotazioni, raggiungendo circa il 40,65 per cento della platea, seguita da quella della Brianza con 7.552. All'Ats Insubria sono stati 6.900 i genitori che hanno aderito alla campagna vaccinale lombarda iscrivendo i propri figli alla somministrazione del vaccino, all'Ats di Brescia 6.182, all'Ats di Bergamo 4.092, all'Ats Valpadana 2.883, a quella di Pavia 2.319 e infine all'Ats Montagna 1.146