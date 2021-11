Bertolaso: “Senza la terza dose non riusciamo a fermare la quarta ondata del contagio” “Senza terza dose non riusciamo a fermare questa ondata del contagio”. Così il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso in merito all’obiettivo di raggiungere 100.000 somministrazioni al giorno.

Il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso ha annunciato che "alla fine di questa settimana dovremmo riuscire ad arrivare all'obiettivo di centomila somministrazioni di dosi di vaccino giornaliere". Bertolaso, collegato con Rtl 102.5, ha aggiunto che l'organizzazione è in essere e ora "la situazione è migliorata molto" per quanto riguarda le file e le prenotazioni delle proprie dosi di vaccino.

Bertolaso: Senza terza dose non riusciamo a fermare questa ondata

Il coordinatore della campagna vaccinale lombarda ha poi sottolineato come l'obiettivo di somministrare 100.000 dosi al giorno sia fondamentale, perché "altrimenti questa nuova ondata non riusciamo a fermarla". Bertolaso ha ribadito come sia "dimostrato che il picco di questa ondata sarà verso fine gennaio per cui vaccinare con la terza dose a febbraio è inutile, bisogna farlo adesso". Dicembre, a detta dell'ex numero uno della Protezione civile, "è il mese decisivo".

Obiettivo 100.000 vaccinazioni al giorno

Negli ultimi due mesi la Lombardia si era fermata sulle 20/30.000 somministrazioni al giorno in quanto le terze dosi erano riservate solo a determinate categorie, tra cui gli over 60 e le categorie fragili. Solo nelle ultime due settimane le prenotazioni sono state aperte anche agli over 40 e la distanza tra la seconda e la terza dose ridotta a cinque mesi al posto di sei. Perciò, ha aggiunto Bertolaso, tornare a centomila dosi al giorno "è stata un'operazione un po' complicata e laboriosa", perché tutte le variabli elencate sopra hanno "prodotto un ingolfamento che ha mandato un po' in tilt tutto il sistema nazionale".