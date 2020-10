Coronavirus, Conte ha approvato il nuovo dpcm: le ultime notizie

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, martedì 13 ottobre. Il governo ha dato il via libera al nuovo dpcm con le ulteriori misure di contenimento del contagio come lo stop alle feste e agli sport di contatto e la chiusura notturna dei locali. Intanto resta stabile l’aumento dei casi in Italia: l’ultimo bollettino parla di 4.619 positivi con 39 morti con Lombardia e Campania le regione con il maggior incremento di casi. Anche nel mondo i casi continuano ad aumentare, i Europa allarme in Francia dove sono in arrivo nuove misure e in Gran Bretagna dove Johnson ha varato un nuovo sistema a tre livelli di allerta per blocchi a livello locale.