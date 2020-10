Sono 662 i nuovi contagi da coronavirus in Campania. Questi i numeri dell'emergenza in Campania evidenziati dall'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi Regionale, che come di consueto fotografa la situazione alla mezzanotte precedente. I nuovi casi di CoViD-19 sono emersi a fronte delle analisi di 7.405 tamponi. In totale, i contagiati da inizio pandemia in regione sono 19.192 (sesta regione d'Italia per numero di casi) a fronte di 690.109 tamponi finora analizzati. Alle 17 il consueto aggiornamento quotidiano dei dati sulla pandemia da coronavirus in Campania.

Covid, cresce il contagio nell'area flegrea

Oltre 200 contagi tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto: l'area flegrea è sotto assedio da parte del coronavirus, che "preme" alle porte di Napoli. Situazione preoccupante anche Monte di Procida, dove il sindaco Peppe Pugliese ha imposto una sorta di mini lockdown fino al 13 ottobre disponendo la chiusura di scuole, palestre, circoli ricreativi, vietando le manifestazioni pubbliche e limitando i ricevimenti privati. La decisione dopo la scoperta di un focolaio esploso dopo un matrimonio in zona.

Covid a Napoli, altri 731 contagi in 3 giorni

Aumentano ancora i casi di coronavirus nel capoluogo partenopeo: 731 i nuovi casi a Napoli tra venerdì e domenica. Da segnalare anche un nuovo decesso e 130 guariti, oltre a 20 nuovi ricoveri in ospedale. Il Comune di Napoli, intanto, ha aumentato i bollettini settimanali con il report sulla pandemia in città: da due (martedì e venerdì) a tre (lunedì, mercoledì e venerdì). Raggiunta quota 5.912 positivi in città, di cui 3.836 ancora attivi.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

La situazione dei ricoveri in Campania: sono 24 i nuovi ospedalizzati, di cui 3 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i guariti, l'incremento è di 130 unità, mentre sul fronte dei decessi non ci sono ulteriori incrementi. Dei posti letto in terapia intensiva, fa sapere la Regione Campania, sui 110 disponibili in tutta la regione ne sono occupati 65; per quanto riguarda la degenza, sui 820 disponibili al momento ne sono occupati 684. Questi i dati sulla pandemia di coronavirus in Campania: