in foto: Coronavirus Lazio

Nel Lazio sono stati registrati oggi, martedì 13 ottobre, 579 casi di coronavirus nel Lazio. Le persone decedute sono state 5, mentre i guariti sono stati 59. A Roma sono stati registrati 201 contagi, è record. I tamponi elaborati oggi in tutto il territorio del Lazio sono stati oltre 15mila. Ieri erano stati processati 14mila tamponi (sono quelli della domenica, solitamente meno rispetto agli altri giorni della settimana).

I casi di coronavirus a Roma e nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 75 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di trentanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 77 anni con patologie.

Asl Roma 2: sono 96 i casi e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ventuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 53 e 79 anni con patologie.

Asl Roma 3: sono 30 e si tratta di venti casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl Roma 4: sono 77 i casi e si tratta di diciassette casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl Roma 5: sono 67 i casi e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sono sedici i casi con link al cluster del corriere Bartolini dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 90 anni.

Asl Roma 6: sono 41 i casi e si tratta di trenta casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono settantotto i nuovi casi e di questi quaranta sono con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: nella Asl di Frosinone si registrano trentanove nuovi casi e si tratta di trentasette casi con link familiare o contatto di un caso noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl di Viterbo: si registrano sessantanove nuovi i casi e si tratta di diciassette casi con link familiare o contatto di un caso noto.

Asl di Rieti: si registrano sette nuovi casi e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Superata quota 1 milione di tamponi eseguiti

La Regione Lazio informa di aver superato la quota di un milione di tamponi eseguiti. La Regione, ha informato l'assessore d'Amato sta potenziando la rete delle postazioni drive in per arrivare a circa 20mila tamponi al giorno in vista del previsto aumento dei casi. " I laboratori privati devono accelerare l'operativita' sui tamponi rapidi. Finora su 94 strutture che hanno manifestato l'interesse e la dichiarazione di inizio attività, solo una decina sono operative alla tariffa concordata. Devono accelerare ed essere tutte attive. Presto si concluderà anche l'avviso per i Medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per consentire anche a loro di eseguire i tamponi rapidi", ha spiegato l'assessore.