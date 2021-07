Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: contagi in aumento per variante Delta, 4 Regioni temono la zona gialla. Vaccini, immunizzato il 45% degli over 12

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 13 luglio. Nell’ultimo bollettino 888 casi su 73.571 tamponi: il tasso di positività sale all’1,2%. Le vittime sono state 13, calano le terapie intensive ma aumentano i ricoveri ordinari. Accelera la variante Delta: quattro Regioni, Campania, Sicilia, Marche e Abruzzo rischiano di passare in zona gialla. Abrignani (Cts): “Ad agosto in Italia 30mila contagi al giorno come in Gran Bretagna”. Allarme degli esperti dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Euro 2020: “Il virus ce la farà pagare”. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 58.213.710 dosi di vaccino, in 24.310.848 hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 45,01%. Nel mondo 187.238.474 contagi e 4.038.886 morti. Green pass in Francia per ristoranti, bar e treni; Figliuolo: “Sarebbe una soluzione”. Londra si prepara all’allentamento delle restrizioni dal 19 luglio.