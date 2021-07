Covid Lombardia, il bollettino del 13 luglio: 241 contagi e 2 morti In Lombardia sono 241 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con 2 morti. Aumenta lievemente il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti Covid (131), diminuisce invece il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (35). Ecco i dati del bollettino Covid della Lombardia di martedì 13 luglio 2021.

A cura di Ilaria Quattrone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 241 nuovi casi di Coronavirus su 29.313 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di martedì 13 luglio 2021 diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 morti. Ieri ne è stato registrato solo uno. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.802. I contagi sono aumento rispetto a ieri, quando erano 95. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, mentre diminuiscono leggermente i ricoverati nelle terapie intensive.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica sono ricoverati 131 pazienti Covid, due in più rispetto a ieri, quando erano 128. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 35 degenti Covid, dato in calo rispetto a ieri quando se ne contavano 36. Oggi non è stato registrato nessun nuovo ingresso. Aumenta anche il numero delle persone guarite: sono 802.249.

Situazione Covid nelle province