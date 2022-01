Covid Italia, news di oggi: nuovo record di contagi, sono 220mila. La variante Omicron infetterà mezza Europa

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi mercoledì 12 gennaio 2022. Ieri 220.532 nuovi casi (è record) e 294 morti, tasso di positività al 16% secondo il bollettino del Ministero della salute. Più di 2 milioni gli italiani attualmente positivi. La scuola “sarà l'ultima a chiudere”, ha assicurato il ministro Bianchi e, se servirà, “si prolungherà l'anno”. Omicron, il vaccino arriva in primavera. Ema: "Dubbi sulla quarta dose di vaccino per tutti". Da lunedì prossimo cinque regioni a rischio zona arancione

Nel mondo oltre 313 milioni di casi Covid e 5 milioni e mezzo di morti. Secondo l’Oms la metà dei cittadini europei verrà contagiato da Omicron entro 2 mesi. Fauci: "Alla fine questa variante toccherà tutti". In Cina 221 positivi in 24 ore, 166 contagi locali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti