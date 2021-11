Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: dal primo dicembre terza dose anche agli over 40. In Germania 50mila nuovi casi, è record

Prosegue la crescita della curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Nel bollettino di ieri 7.891 nuovi casi e 60 morti. Tre Regioni a rischio zona gialla tra cui il Friuli Venezia Giulia. Il primario di Trieste: "Siamo al limite, stiamo tornando ai tempi bui della pandemia…". Ministro Speranza annuncia che dal 1 dicembre le prenotazioni per la terza dose di vaccino saranno aperte agli over 40. Green Pass, dal Viminale stretta sulle proteste. Ipotesi proroga stato di emergenza e obbligo Green Pass. Sono oltre 91 milioni le somministrazioni di vaccino in Italia.

Nel mondo 250.850.815 contagi e 5.064.398 decessi. In Germania: "Dati drammatici", oltre 50mila contagi in un giorno. In Austria record di casi da inizio pandemia. In Russia 1239 morti per Covid in 24 ore.

