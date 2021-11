Covid Lazio, oggi 894 contagi e 8 morti, 344 casi a Roma: i dati del bollettino Il bollettino dei contagi da Covid-19: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 11 novembre, 894 nuovi casi di coronavirus di cui 344 a Roma e 8 morti.

A cura di Alessia Rabbai

Oggi, giovedì 11 novembre, nel Lazio su oltre 14mila tamponi molecolari e oltre 22mila tamponi antigenici, per un totale di oltre 37mila test si registrano 894 nuovi casi positivi, 98 in più rispetto a ieri e 441 le persone guarite. Sono 8 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 3 in più di ieri. A Roma città i contagi sono stati 344. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 2,3%, mentre nelle province i nuovi contagi sono 220. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 11436. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 535, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 68. In isolamento domiciliare ci sono 10833 persone. In totale sono morte 8864 persone e ne sono guarite 381931. Il totale dei casi esaminati è di 402231.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 155 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 146 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 104 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 81 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 46 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 9 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Bollettino Spallanzani 11 novembre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 96 pazienti positivi al Covid. Di questi, 18 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3332 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.