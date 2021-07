"Che la curva dei contagi in Europa sia tornata a risalire è ormai un evidente dato di fatto. In alcuni Paesi, come Regno Unito, Spagna e Portogallo in maniera decisamente marcata, al punto da far considerare o, addirittura, in alcune nazioni di adottare, misure più rigide per i passeggeri in arrivo da quei Paesi" ad affermarlo è Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervistato dal Corriere della Sera. In Italia "il fenomeno è, al momento, molto più contenuto. Questo incremento nei contagi è dovuto in larga parte alla progressiva dominanza della variante Delta che per la sua contagiosità, stimata essere di circa il 60% superiore a quella della variante Alfa, è passata rapidamente da pochi punti percentuali a valori del 50-60% in alcune regioni" per questo, secondo Locatelli, bisogna tenere alta la guardia e accelerare sulla vaccinazione degli over 60.