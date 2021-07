Oggi 11 luglio sono stati raggiunti i 4 milioni di cittadini lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale. Nei prossimi 30 giorni, con i richiami già in programma, altri 2,3 milioni di lombardi riceveranno la seconda dose. Lo fa sapere la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti su Twitter. Nel dettaglio, i 4 milioni di lombardi già sottoposti al richiamo sono il 58,3 per cento di chi ha aderito alla campagna di Regione Lombardia: percentuale che sale al 79 per cento tra gli over 60 e al 97 per cento tra gli over 80. Mentre tutte le fasce d'età il 95,8 per cento degli aderenti ha ricevuto almeno una dose.

Campagna vaccinale "speciale" per gli over 60

In tutto a oggi sono state somministrate 10.108.133 dosi, tra prima e seconda dose. La fascia più coperta risulta essere quella dei 50-59 anni, mentre gli over 60, intesi come cittadini di età compresa tra 60 e 69 anni non sono ancora del tutto coperti. Di questa ultima fascia su 1.240.919 aventi diritto "solo" 936.019 hanno ricevuto almeno la prima dose. Di questi, 689.166 risultano immunizzati contro il Covid. Ciò significa che sono ben 304.900 i cittadini over 60 che ancora non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Per questo Regione Lombardia ha deciso di raggiungere porta a porta chi non si è ancora prenotato sulla piattaforma di Poste Italiane per richiedere il vaccino attraverso dei camper su cui si potrà fare direttamente il vaccino. La campagna vaccinale in Lombardia resta una corsa contro il tempo: a preoccupare è soprattutto la variante Delta che si sta diffondendo in tutta la regione. La Moratti ha spiegato che "d'accordo con il sindaco e con i presidenti dei Municipi, stiamo organizzando una campagna speciale nei quartieri della città attraverso l'impiego di camper di Areu e la somministrazione del vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson". L'obiettivo resta sempre quello di completare il prima possibile il ciclo vaccinale per tutti i lombardi.