Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Lombardia. Con la giornata di oggi, in regione sono state somministrate un totale di 10.108.133 dosi, tra prima e seconda. La fascia più coperta risulta essere quella dei 50-59 anni, mentre gli over 60, intesi come cittadini di età compresa tra 60 e 69 anni non sono ancora del tutto coperti. Anzi, su 1.240.919 aventi diritto, "solo" 936.019 hanno ricevuto almeno la prima dose. Di questi, 689.166 risultano immunizzati contro il Covid. Ciò significa che sono ben 304.900 i cittadini over 60 che ancora non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Molti di loro si sono sinora rifiutati, altri hanno già fatto la malattia oppure la stanno affrontando.

Moratti: Campagna speciale per gli over 60

A tal proposito, la Regione Lombardia sta organizzando un aggiornamento della campagna vaccinale per favorire le somministrazioni alle categoria che dagli esperti è considerata tra le maggiormente a rischio, specie in virtù della diffusione della variante Delta del Coronavirus. Per Milano, ad esempio, la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti ha annunciato su Facebook l'avvio di una campagna vaccinale speciale: "Alla luce della diffusione rapida della variante Delta e del pericolo di un aumento rilevante dei contagi, questa mattina ho chiamato il sindaco Giuseppe Sala proponendogli l'avvio di una campagna vaccinale speciale dedicata agli over 60 della città di Milano". La Moratti ha poi aggiunto che, "d'accordo con il sindaco e con i presidenti dei Municipi, in settimana organizzeremo questa campagna speciale nei quartieri della città attraverso l'impiego di camper di Areu e la somministrazione del vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson".