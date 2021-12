Covid, le notizie di oggi. Ipotesi proroga stato d’emergenza fino ad aprile, Calabria verso zona gialla. Vaccino, per Ema terza dose “sicura ed efficace”

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Secondo il bollettino di ieri del Ministero della Salute, nel nostro Paese sono stati registrati in 24 ore 12.527 i nuovi contagi e 79 i decessi. Tasso di positività sale al 4%. Ecco, di seguito, il dettaglio dei contagi Regione per Regione:

Lombardia: +1.486

Veneto: +1928

Campania: +776

Emilia Romagna: +1656

Lazio: +1376

Piemonte: +1.215

Sicilia:+789

Toscana: +659

Puglia: +229

Friuli-Venezia Giulia: +673

Marche: +195

Liguria: +271

Calabria: +375

Abruzzo: +134

P.A Bolzano: +331

Sardegna: +181

Umbria: +80

P.A Trento: +119

Basilicata: +2

Molise: +13

Valle d'Aosta: +39

Attesa per i dati del monitoraggio della Cabina di Regia. Dopo Friuli Venezia Giulia e Alto Adige potrebbe passare in zona gialla a stretto giro la Calabria, ma altre Regioni, come il Veneto, sono a rischio cambio colore prima di Natale. Ipotesi proroga stato di emergenza fino ad aprile. Vaccini, accelerano le prime dosi, ma è boom di terze (booster): 2,6 milioni (+52,6%). Per Ema il richiamo "è sicuro ed efficace dopo tre mesi". Intanto il direttore generale dell'Aifa Magrini sostiene che la variante Omicron sembra "essere meno grave di Delta, la gestiremo".

Nel mondo 268.572.908 casi e 5.288.020 morti. Via al piano B nel Regno Unito per la gestione della pandemia e contro la diffusione della variante Omicron: smart working e Green pass, oltre ad obbligo di mascherina nei luoghi chiusi. Nella mappa Ue dell'Ecdc peggiora la situazione in Francia, preoccupano ancora i Paesi dell'Est.