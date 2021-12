Covid Campania, 1.665 contagi e 11 morti: bollettino di venerdì 11 dicembre 2021 Sono 1.665 i nuovi contagi da Covid in Campania nelle ultime 24 ore: tasso di positività al 4,58% giornaliero. Altri 11 morti nelle ultime 24 ore, 373 ricoveri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Continua a salire la curva del contagio da Covid in Campania: sono 1.665 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, a fronte di c tamponi tra molecolari e antigenici analizzati nei laboratori della regione. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania nel consueto bollettino quotidiano. Il tasso di positività, già da giorni sopra il quattro per cento giornaliero, oggi si attesta al 4,58% e dunque ulteriormente in aumento e pari a più del doppio della media nazionale.

Ancora alto il numero di decessi: 11, tutti nelle ultime 24 ore: dato identico a quello di ieri. Complessivamente, da lunedì sono morte 42 persone in Campania a causa del Covid, 21 delle quali nelle ultime 48 ore. Restano pressoché stabili i ricoveri negli ospedali Covid della Campania: sono 371 i pazienti totali, due in meno rispetto ai 373 registrati appena 24 ore fa. Lieve aumento dei posti letto occupati in terapia intensiva, con 26 pazienti totali ricoverati, "compensando" il calo delle degenze ordinarie, oggi pari a 345 ricoveri. Questo il report dei posti letto su base regionale: