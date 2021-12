Boom di somministrazioni del vaccino Covid, ma più di 6 milioni di italiani sono senza prima dose Il report settimanale del generale Figliuolo registra un boom di somministrazioni di vaccino, ma sono ancora 6,1 milioni gli italiani senza prima dose.

A cura di Tommaso Coluzzi

La campagna vaccinale contro il Covid torna ad accelerare. Le somministrazioni aumentano settimana dopo settimana e al momento il piano del generale Figliuolo per le prime due settimane di dicembre è più che rispettato. Certo, la stragrande maggioranza sono terze dosi, ma ci sono anche centinaia di migliaia di italiani che stanno decidendo di vaccinarsi per la prima volta contro il Covid, convinti sicuramente anche dalla stretta prevista dal super green pass entrato in vigore all'inizio della settimana. Secondo il report settimanale della struttura commissariale sono ben 3.210.043 le dosi somministrate durante la scorsa settimana, per una media di 458mila al giorno. Ben oltre le scarse 400mila fissate da Figliuolo. Ci sono, però, ancora milioni di italiani che non si sono vaccinati. In tutto, nella popolazione che può riceverlo al momento – quindi tra gli over 12 – mancano all'appello 6.103.160 di cittadini. Vediamo il dettaglio per fascia di popolazione.

Quanti sono gli over 50 che ancora non si sono vaccinati

Nella fascia dagli ottant'anni in su sono 194.348 gli italiani che non hanno ricevuto ancora neanche la prima dose di vaccino contro il Covid, sono 406.056 nella fascia 70-79 anni, 672.733 in quella 60-69 anni e 1.097.620 in quella 50-59 anni. In pratica, tra gli over 50, mancano ancora all'appello 2.370.757 di persone che, per età, sono considerate a rischio ospedalizzazione in caso di contagio da Covid. Guardando le percentuali è evidente che c'è un calando all'abbassarsi dell'età e della percezione del rischio: il 95,75% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose di vaccino o è guarito, percentuale che scende al 93,25% tra i settantenni, al 91,09% tra i sessantenni e all'88,62% tra i cinquantenni.

I ventenni sono vaccinati anche più dei sessantenni

Cosa succede se si vanno a guardare i dati che riguardano le fasce più giovani della popolazione? La risposta è sempre la stessa: i ventenni rispondono presente più di tutti gli altri. Nella fascia 20-29 anni è vaccinato contro il Covid con almeno una dose o guarito il 91,10% della popolazione, molto più della fascia 30-39 (86,15%) e di quella 40-49 (85,32%). Ma anche di cinquantenni e sessantenni, come abbiamo visto prima. Percentuale nettamente più bassa per la fascia 12-19 anni, che però sta recuperando in fretta: è al 79,10%.