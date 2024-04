La storia dell’automobilista belga che ha accumulato multe non pagate per oltre 6 milioni di euro

video suggerito

Durante un controllo nella regione meridionale del Limburgo, in Belgio, la polizia ha fermato un automobilista che ha accumulato oltre 6 milioni di euro di multe non pagate. La notizia è stata riportata da molti media locali ed è stata data dalla polizia federale belga.

Secondo quanto si legge sul quotidiano RTL.info, il controllo è avvenuto nella giornata di mercoledì 24 aprile. L'automobilista ha accumulato in un lasso di tempo non meglio precisato una somma di 6,23 milioni di euro di multe non pagate. L'uomo è stato intercettato durante una vasta operazione di controllo condotta congiuntamente dalla polizia belga e dal personale della dogana.

E, non potendo pagare la sostanziosa somma, si è visto sequestrare il veicolo, come è stato riferito nella serata di mercoledì dalla polizia locale. Prima di confermare la notizia il Servizio Pubblico Federale delle Finanze (SPF) ha esaminato il dossier con grande attenzione durante la giornata di giovedì 25 aprile, visto e considerato l'importo.

"Abbiamo fatto le verifiche necessarie per essere sicuri che non si trattasse di un errore, ma la somma riferita è corretta", ha confermato la portavoce dell'SPF a RTL.info, Florence Angelici, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni sul caso in questione. Al momento quindi non è stata resa nota la natura esatta delle infrazioni relative alle multe accumulate dall'automobilista.

L'operazione di controllo della polizia belga è stata organizzata su diverse strade del Paese e ha mobilitato diverse unità. Oltre all'automobilista da record, gli agenti hanno incassato più di 18mila euro per diverse infrazioni e sequestrato complessivamente sette autovetture.

Tredici conducenti, riferiscono i media belgi, sono risultati positivi all'uso di droga e tre guidavano senza patente valida. Altri tre sono stati sorpresi a usare i loro telefoni mentre si trovavano alla guida delle loro vetture.