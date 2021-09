Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Green Pass, scatta obbligo su aerei, treni e navi. Attese proteste No Vax in tutta Italia. Vaccino, Speranza apre a terza dose

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di mercoledì 1° settembre. Nel bollettino di ieri si sono contati 5.498 casi su 307.643 tamponi e 75 morti per covid. Sardegna e Calabria con ricoveri al limite, ma restano bianche, mentre la Sicilia è in zona gialla. Da oggi nuove regole sul green pass: sarà necessario su treni, traghetti, aerei, ma anche per il personale scolastico e l'università. Stazione blindate in oltre cinquanta città italiane contro proteste No Vax. Prosegue la campagna vaccinale in Italia: sono 77.840.987 le dosi di vaccini anti covid somministrati mentre sono oltre 37,8 milioni le persone completamente vaccinate (il 70,9% della popolazione over 12). Il Ministro Speranza "Terza dose di vaccino molto probabile, partiremo dai più fragili e dagli anziani". Von der Leyen: "Raggiunto target 70% di adulti vaccinati in Europa". Variante Delta, Ricciardi: "Sta facendo morire anche i bambini". Nel mondo 218 milioni di casi e 4,52 milioni di morti per Coronavirus. Israele, nuovo record di 10.946 casi in 24 ore: approvato terzo richiamo vaccinazione. Venezuela, annunciata vaccinazione dai 3 anni di età. Identificata una nuova variante del Covid in Sudafrica da maggio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti