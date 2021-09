Green pass a scuola, in Italia ancora 138mila tra docenti e personale non sono vaccinati Secondo il report settimanale del Governo, aggiornato al 27 agosto, reso noto nel giorno in cui scatta l’obbligo di Green pass per i dipendenti della scuola, sono ancora 138.435 (pari al 9,55% del totale) i docenti e gli altri lavoratori ancora in attesa della prima dose di vaccino, quasi 80mila in meno rispetto ad un mese fa, quando erano oltre 220mila.

A cura di Ida Artiaco

Alla vigilia della riapertura della scuola e dell'obbligo di esibire il Green pass per entrare in classe, sono ancora 138.435 (pari al 9,55% del totale) i docenti e gli altri lavoratori dell'universo scuola ancora in attesa della prima dose di vaccino, quasi 80mila in meno rispetto ad un mese fa, quando erano oltre 220mila. È quanto emerge dal report settimanale aggiornato al 27 agosto del Governo. Sono, nello specifico, 1.266.800 i docenti e il personale che hanno fatto la prima dose, pari all'87,41%, ai quali si aggiungono 43.953 persone (90,45%) che hanno fatto il vaccino monodose. In totale il personale della scuola completamente vaccinato ammonta a 1.221.536 (84,29%).

Non mancano, tuttavia, le differenze a livello regionale, che in alcuni casi sono molto significative: si va, ad esempio, dal Lazio e dall'Abruzzo che hanno oltre il 97% di personale con almeno una dose fatta, alla provincia autonoma di Bolzano (provincia) con il 36,09% che non ha fatto neanche la prima dose, la Sardegna (32,68%) e Calabria (29,80%). Continua, invece, la corsa dei ragazzi a vaccinarsi: ormai quasi il 60% degli under19 ha fatto almeno la prima dose e anche i ventenni proseguono a buon ritmo con il 76% che è parzialmente vaccinato, percentuale superiore sia a quella dei trentenni (71,5) che a quella dei quarantenni (75%).

Si tratta di numeri importanti alla luce delle novità normative che entrano in vigore proprio da oggi, data di inizio dell'anno scolastico (mentre i ragazzi arriveranno a scuola nei prossimi giorni secondo calendario). È infatti scattato l’obbligo di Green pass per i docenti e in generale per il personale della scuola, che dovrà esibire tutti i giorni la certificazione verde. Si ricordi che spetta al dirigente scolastico o a un suo delegato la verifica del documento attraverso la piattaforma che sarà disponibile a partire dal prossimo 13 settembre. Chi non avrà il documento dopo cinque giorni sarà sospeso, e dovrà rimanere a casa senza stipendio. Gli studenti invece non dovranno mostrare alcun documento.