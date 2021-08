Quando inizia la scuola regione per regione: il calendario scolastico con tutte le date Quando comincia la scuola? Ecco il calendario aggiornato dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 regione per regione: i primi a tornare in classe in presenza saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, per i quali la campanella suonerà il 6 settembre, mentre gli ultimi saranno quelli di Puglia e Calabria, in aula dal 20 settembre.

A cura di Ida Artiaco

Conto alla rovescia per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022. Manca poco, infatti, al ritorno a scuola degli studenti, che sarà rigorosamente in presenza a partire da settembre, così come voluto dal Ministero dell'Istruzione, governo e sindacati. E mentre è in corso il dibattito su come riprenderanno le lezioni, tra obbligo vaccinale, tamponi, distanziamento in aula e uso delle mascherine, studenti e docenti già si preparano al suono della prima campanella. A cominciare saranno gli istituti scolastici della provincia autonoma di Bolzano, in classe dal 6 settembre, gli ultimi saranno quelli di Calabria e Puglia il 20. Ecco, di seguito, il calendario completo dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, con le date regione per regione.

Calendario scolastico 2021, quando comincia la scuola regione per regione

Il ministero dell'Istruzione ha proposto come data di inizio delle lezioni il 6 settembre 2021 per le attività delle scuole dell’infanzia e il 13 settembre 2021 per le lezioni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Ma ogni Regione ha potuto poi modificare i calendari. Ecco, di seguito, quando comincerà la scuola nelle singole regioni:

Alto Adige dal 6 settembre;

dal 6 settembre; Abruzzo dal 13 settembre;

dal 13 settembre; Basilicata dal 13 settembre;

dal 13 settembre; Calabria dal 20 settembre;

dal 20 settembre; Campania dal 15 settembre;

dal 15 settembre; Emilia Romagna dal 13 settembre;

dal 13 settembre; Friuli Venezia Giulia dal 16 settembre;

dal 16 settembre; Lazio dal13 settembre;

dal13 settembre; Lombardia dal 13 settembre;

dal 13 settembre; Liguria dal 15 settembre;

dal 15 settembre; Marche dal 15 settembre;

dal 15 settembre; Molise dal 15 settembre;

dal 15 settembre; Piemonte dal 13 settembre;

dal 13 settembre; Puglia da 20 settembre;

da 20 settembre; Sardegna dal 14 settembre;

dal 14 settembre; Sicilia dal 16 settembre;

dal 16 settembre; Toscana dal 15 settembre;

dal 15 settembre; Trentino dal 13 settembre;

dal 13 settembre; Umbria dal 13 settembre;

dal 13 settembre; Valle d’Aosta dal 13 settembre;

dal 13 settembre; Veneto 13 settembre.

Si ricordi che per tutte le regioni la fine delle attività scolastiche è fissata tra l'8 e l'11 giugno 2022.

Ponti e festività dell'anno scolastico 2021-2022

Per quanto riguarda i ponti e le festività nazionali del prossimo anno scolastico, le feste di Natale vanno generalmente da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio, anche se alcune regioni hanno deciso di posticipare il rientro direttamente al 10 gennaio, come Veneto, Piemonte e Puglia. Pasqua, invece, va da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile. La festa di Ognissanti, che cade il primo novembre, è di lunedì, così come la festa della Liberazione mentre il primo maggio 2022 è di domenica.