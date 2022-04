Covid Italia, ultime news: da oggi nuove regole con fine stato di emergenza. Speranza: “Mascherina ancora essenziale”

Le notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, venerdì 1 aprile. Nel bollettino di ieri registrati 73.195 nuovi casi e 159 morti, con tasso di positività stabile al 15%. Calano le terapie intensive (-13), sono in aumento i ricoveri ordinari (+27). Con la fine dello stato di emergenza cambiano le norme anti Covid in Italia: gradualmente infatti il green pass verrà eliminato ma "non sarà un liberi tutti" come spiegato dalla ministra Gelmini. Il green pass non servirà più per accedere a diversi servizi o basterà quello non rafforzato, resta obbligatoria la mascherina nei luoghi al chiuso.

Speranza: "Su quarta dose vaccino covid risposta unitaria Ue in 7 giorni". Agenas, occupazione posti in ospedale cresce in 10 Regioni. Ricciardi: "Troppi errori a ottobre 2020, pressioni da sindaci Milano e Napoli per non fare lockdown". In calo, intanto, la somministrazione di prime e terze dosi di vaccino. Il presidente USA Biden ha ricevuto la quarta dose del vaccino. Aumentano i casi in Giappone.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0