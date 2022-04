Covid Lazio, bollettino di venerdì primo aprile: 8.460 nuovi casi e 9 morti, 4.273 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, venerdì primo aprile 2022: sono 8.460 i nuovi positivi, di cui 4.273 a Roma, mentre i morti registrati sono 9.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella giornata di oggi, venerdì primo aprile 2022, al"interno della regione Lazio sono state registrate 8.460 persone contagiate dall'infezione di Covid – 19. Come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, oggi si contano anche 5.867 persone guarite dal coronavirus e 9 morti, 6 in meno rispetto a ieri, giovedì 31 marzo 2022.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 55.541 tamponi, 11.321 test molecolari e 44.220 test antigenici, mentre il rapporto fra il numero di tamponi realizzati e quello delle persone contagiate è di 15,2%. In particolare, fra i contagiati della giornata di oggi 4.273 si trovano nella città di Roma, mentre 2340 nei territori delle province.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Nella giornata di oggi, con cui si apre il mese di aprile 2022, gli attuali casi positivi sono 127.570. Le persone in isolamento domiciliare hanno raggiunto i 126.291, mentre i ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 1.202 nei reparti ordinari e 77 in terapia intensiva, proprio come nella giornata di ieri, giovedì 31 marzo 2022.

Leggi anche Perché alcune forme di asma allergico possono proteggere dalla Covid

Dall'inizio della pandemia, in totale, sono morte 10.787 persone e si contano 1157.049 guariti, a fronte di 1295.406 casi totale analizzati.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.719 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.409 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.145 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 380 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 658 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 809 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I 2340 nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 746 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 955 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 342 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 297 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.