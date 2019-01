Una nuova tragedia è stata sfiorata su una pista da sci: una bambina di solo nove anni è caduta ieri mentre sciava sulla pista Pancani di Limone Piemonte, nel Cuneese, ed ha urtato violentemente la testa. La bimba stava partecipando a una lezione insieme al suo istruttore. Dopo la caduta è stata prontamente soccorsa e trasportata in eliambulanza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Sono ancora in fase di accertamento le ragioni dell'incidente: al momento si sa solo che la bambina ha battuto la testa sulla neve ghiacciata ed è rimasta a terra priva di sensi. Il primo a soccorrerla sarebbe stato proprio l'istruttore, che ha dato l'allarme alla prima postazione di sanitari i quali hanno successivamente richiesto l'intervento di un elicottero. L'equipe sanitaria presente a bordo del velivolo, dopo le prime cure del caso prestate sul posto, ha immobilizzato la bimba sugli appositi presidi, per poi elitrasportarla a Torino per il ricovero al Regina Margherita.

I medici hanno attribuito alla piccola un codice rosso per via della gravità del trauma cranico commotivo riportato nella caduta: a salvarle la vita è stato il casco protettivo. Le condizioni della bambina sono state giudicate gravi, anche se non correrebbe pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti di polizia che svolgono servizio nel comprensorio sciistico della Riserva Bianca. Dall'inizio dell'anno sono stati numerosi gli incidenti sulle piste da sci che hanno visto protagonisti dei bambini, il più grave dei quali a inizio mese, quando una bimba di 9 anni ha perso la vita sulle piste della Via Lattea, a Sauze d'Oulx.