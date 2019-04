in foto: Immagine di repertorio

Un ventottenne è stato ucciso nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile a Maglie, centro nella provincia di Lecce, probabilmente in seguito a un diverbio col l’assassino. La vittima è Mattia Capocelli, giovane del posto con alcuni precedenti alle spalle. Secondo quanto ricostruito, l'omicidio è stato compiuto poco dopo l'una e mezza di notte nei pressi di un furgone fast food, in via Don Sturzo, dove il giovane aveva acquistato un panino. Secondo i primi rilievi dei carabinieri intervenuti sul posto, Mattia Capocelli sarebbe stato colpito da un solo proiettile sparato da distanza ravvicinata con una pistola cal.6.35. L'ogiva lo avrebbe raggiunto alla gola e per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato soccorso e portato all'ospedale di Scorrano dove però nonostante gli sforzi dei medici è morto.

Carabinieri al lavoro per rintracciare la persona che ha sparato – Secondo le prime testimonianze raccolte dai militari il delitto di Maglie sarebbe avvenuto dopo una lite tra la vittima e altre persone. Una di queste a un certo punto avrebbe estratto l’arma e fatto fuoco contro Capocelli. Dall'ospedale in cui è stato portato il ventottenne è partita la segnalazione ai carabinieri della compagnia di Maglie che ora sono al lavoro per rintracciare, utilizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, l'assassino e le persone con le quali la vittima si trovava questa notte.