Impegnato in un progetto di alternanza scuola lavoro – gli stage introdotti con la riforma Buona Scuola dal governo Renzi per gli studenti delle scuole superiori – un diciassettenne, privo di regolare patentito, è rimasto ferito guidando il muletto aziendale conferitogli in dotazione dalla ditta di revisione e riparazione di motori nautici e industriali presso cui stava effettuando il tirocinio obbligatorio. Il fatto è accaduto in un'azienda di La Spezia e, stante le violazioni commesse dalla stessa, che non avrebbe per alcuna ragione potuto far guidare un muletto a un tirocinante privo di abilitazione, gli ispettori dell'Asl e la procura competente stanno indagando a fondo. Come riporta il quotidiano La Nazione, il ragazzo – che frequenta il quarto anno all'istituto professionale Cappellini – Sauro – poco dopo aver avviato il mezzo avrebbe perso il controllo del muletto e si sarebbe ribaltato nel bel mezzo del piazzale dell'azienda e sarebbe rimasto schiacciato dal carrello elevatore, fratturandosi una tibia. A prestare immediato soccorso sono stati i dipendenti della ditta spezzina, che hanno inoltre subito provveduto a chiamare il 118. Trasportato in ospedale, lo studente è stato ricoverato e stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ricomporre la frattura della tibia e la sua prognosi attuale è di 40 giorni.

L'incidente si è verificato poco prima della 11 di venerdì 6 ottobre. Sulla dinamica stanno svolgendo accertamenti i tecnici dell’ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl di La Spezia. Gli ispettori dovranno accertare soprattutto per quale motivo il tirocinante stesse manovrando un muletto pur non essendo abilitato a condurlo, essendo obbligatorio un patentino apposito. "Siamo davvero senza parole. Stavamo lavorando quando abbiamo sentito urla di dolore. Ci siamo voltati e abbiamo visto il ragazzo a terra, con il muletto che stava comprimendo la sua gamba", hanno commentato i dipendenti che lo hanno soccorso.