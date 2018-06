Dopo una lunga trattativa diplomatica mediata dalle Nazioni Unite la Macedonia ha accettato di cambiare il suo nome. Lo Stato con capitale Skopje si chiamerà “Repubblica della Macedonia del Nord” e non più solo “Repubblica della Macedonia”. Termina quindi in questo modo, almeno sulla carta, una disputa che andava avanti da 27 anni. Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, ha raggiunto uno storico accordo con il suo omologo macedone Zoran Zaev grazie al quale la Macedonia avrà il via libera per entrare nella Nato. Secondo una fonte vicina al governo di Tsipras l'accordo con Zaev, da tempo nell'aria, sarebbe stato raggiunto l'11 giugno. Lo scorso gennaio i governi greco e macedone si erano accordati per iniziare nuovi colloqui. Il raggiungimento dell'intesa consentirà ora al governo di Skopje di accelerare sul percorso d'ingresso nell'Unione europea e nella Nato che era stato ostacolato dalla Grecia proprio a causa della lite sul nome.

La controversia risale al 1991 – La disputa diplomatica sul nome del Paese ex jugoslavo andava avanti dal 1991: per anni Atene ha chiesto a Skopje di cambiare nome perché “Macedonia” è anche il nome di una regione che si trova nel nord della Grecia, proprio a sud della Macedonia-stato. I greci avevano accusato i vicini di volersi appropriare della memoria di Alessandro Magno “il macedone”. Il raggiungimento di una “buona intesa che copre tutte le precondizioni fissate dalla parte greca” è stato comunicato da Tsipras al presidente greco Prokopis Pavlopoulos. L'accordo ora dovrà essere sottoposto al Parlamento di Atene.

“Risultato che appartiene ai leader e ai cittadini” – L'accordo tra la Grecia e l'ex repubblica jugoslava di Macedonia è “un risultato che appartiene ai leader dei due Paesi e alle loro squadre, ma prima di tutto appartiene a tutti i cittadini di entrambi i Paesi e dell'Europa intera”, hanno commentato così l'Alto rappresentante, Federica Mogherini, e il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, congratulandosi con i premier Tsipras e Zaev.