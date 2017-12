Sparisce il riferimento al “Nord” e compare quello a “Salvini premier”: è questo l’elemento più rilevante del nuovo simbolo della Lega, presentato oggi in diretta Facebook da Matteo Salvini. Una breve conferenza stampa durante la quale Salvini ha rilanciato il progetto di governo della Lega, ma soprattutto “una candidatura alla premiership sostenuta da migliaia di amministratori locali”, che rappresenta “un’offerta politica al centrodestra, in modo da guardare al futuro con maggiore chiarezza”.

Salvini, infatti, si è detto convinto che il centrodestra possa arrivare oltre il 40% e che in quel caso a decidere chi debba guidare il Governo debbano essere gli italiani. L’obiettivo dell’attuale europarlamentare è quello di portare la Lega “sopra” Forza Italia, imponendo anche agli alleati la sua leadership. Contestualmente, Salvini ha anche presentato il programma, ribadendo di considerare “non negoziabile” la posizione su legge Fornero, difesa dei confini e rinegoziazione del ruolo dell’Italia nell’Unione Europea.

Per il momento, il leader leghista non ha voluto parlare di candidature, ma ha annunciato di essere pronto a una campagna elettorale intensa, a partire dal primo gennaio del 2018, quando è in programma il suo primo comizio da candidato premier. Ricordiamo che la legge elettorale attualmente in vigore non prevede che sia indicato prima delle elezioni un candidato "comune" a una eventuale coalizione (regola che è valida anche per il programma), questione che dunque potrebbe essere affrontata successivamente al voto (che, secondo indiscrezioni, dovrebbe tenersi nel mese di marzo).