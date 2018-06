Si è steso sulla terra rossa per qualche secondo portandosi una mano davanti agli occhi per rendersi conto se fosse tutto vero. Quando si è rialzato in piedi Marco Cecchinato ha realizzato di aver compiuto una vera e propria impresa: il tennista italiano ha battuto in 4 set il belga David Goffin, numero 9 al mondo, conquistando così i quarti di finale del Roland Garros, prestigioso torneo dello slam, quello che incorona di fatto i re della terra battuta. Italia dello sport in festa grazie al classe 1992 di Palermo che a fine torneo potrà festeggiare la 42a posizione nel ranking, suo miglior piazzamento, e che ora giocherà i quarti contro l'ex numero 1 Novak Djokovic, capace di vincere il Roland Garros nel 2016. Tutto in attesa dell'altro azzurro Fognini che domani in un altro match degli ottavi dovrà vedersela con Cilic, altro osso duro.

Cecchinato show, Goffin battuto al Roland Garros

Marco Cecchinato è sceso in campo da sfavorito contro Goffin, ma con quella sfrontatezza tennistica che è una delle sue doti principali. E il belga, è stato sorpreso dalla verve dell'azzurro che nel primo set ha servito benissimo, approfittando del terzo set point a disposizione nel 12° game per chiudere 7-5. Nel secondo set, è stato però il numero 9 al mondo ad imporsi con il punteggio di 6-4 con una reazione che non ha "spaventato" Cecchinato. Quest'ultimo è tornato in campo per il terzo set con grande decisione, rifilando addirittura un 6-0 a Goffin che ha accusato il colpo cedendo poi 6-3 anche nel 4° parziale.

Cecchinato e Fognini, Italia del tennis in festa

Un'impresa quella di Cecchinato che ora per conquistare la semifinale dovrà vedersela contro un gigante del tennis moderno come Novak Djokovic nella giornata di martedì. L'ultimo italiano capace di raggiungere i quarti del Roland Garros è stato Fabio Fognini nel 2011. Quel Fognini che domani potrebbe regalare all'Italia una storica doppietta contro l'ostico Cilic: sarebbe la prima volta nella storia con due italiani ai quarti. Cecchinato entra comunque nella storia del tennis italiano, con un torneo che potrebbe anche rappresentare la svolta della sua carriera. Segnali di rinascita dunque per le racchette azzurre, il periodo di "secca" sembra essere passato.