WhatsApp apre ai megagruppi: ora puoi creare una chat con mille persone e lanciare dei sondaggi

A cura di Valerio Berra

Le prime tracce sono comparse nel labirinto delle Beta lo scorso aprile. Ora la funzione Communities si apre al grande pubblico. WhatsApp prova a spingersi oltre i suoi confini per entrare nello stesso mercato di Slack e Discord, i software che si sono specializzati nella gestione di grandi gruppi di utenti. Anche per per il lavoro. La modalità Communities funziona come un aggregatore di gruppi collegati fra di loro, tutti radunati in un unico spazio.

Facciamo l’esempio, a noi noto, di un giornale con decine di dipendenti. Con la funzione Communities sarà possibile vedere nella stessa schermata tutti i gruppi delle diverse redazioni. In questo modo gli amministratori potranno muoversi più facilmente da un gruppo all’altro e potranno inviare messaggi rivolti a tutti i gruppi. Meta garantisce che anche con questa funziona rimarrà attiva la crittografia end-to-end per le chat.

L'anteprima della nuova funzione Communities su WhatsApp

Per presentare Communities è intervenuto anche Mark Zuckerberg: “Meta offre a queste comunità di utenti un livello di privacy e sicurezza che non si trova da nessun’altra parte. Tutte le alternative disponibili oggi richiedono l'utilizzo di app o società di software con una copia dei loro messaggi. Noi riteniamo che sia necessario un livello di sicurezza più elevato, come quello offerto dalla crittografia end-to-end”.

Come cambiano i gruppi

Meta, la società di cui fa parte WhatsApp, ha spiegato che Communities non è l’unica funziona che verrà introdotta sull’app di messaggistica. Appena verrà distribuito il nuovo aggiornamento dell’app sarà possibile aumentare il numero massimo di componenti di un gruppo da 512 a 1024. Non solo. Cambia anche il numero massimo di utenti che potranno partecipare alle videochiamate: ora saranno 32.

Come funzionano i sondaggi

Agli utenti sarà consentito inviare sondaggi nelle chat. Dalle immagini rilasciate da Meta su questa funzione possiamo vedere come il design sia lo stesso che abbiamo conosciuto su altre piattaforme. Ci saranno diverse opzioni tra cui scegliere, delle barre che indicano quale opzione sta radunando più voti e degli insights che consentono di vedere i voti di ogni utenti.