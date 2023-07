Twitter down oggi, problemi con il social: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per Twitter, il social non funziona. Il down è iniziato alle ore 16.20 (ora italiana), al momento le cause non sono ancora note. Sappiamo solo che il down è diffuso in tutto il mondo.

A cura di Valerio Berra

A partire dalle 16.20 di oggi, 12 luglio, Twitter ha smesso di funzionare. Il down si è verificato in tutto il mondo, come viene riportato sia dai portali downdetector.com che da downdetector.it. Il numero di segnalazioni in Italia non è ancora alto ma negli Stati Uniti ha già superato i livelli che di solito definiscono un down di tipo generalizzato. Il down da quello che possiamo leggere dai commenti degli utenti è solo parziale: alcuni utenti hanno difficoltà ad accedere al pannello dei post, altri non riescono a vedere i tweet e altri ancora hanno difficoltà a gestire gli strumenti collegati a Twitter.

Sullo stesso social è partito l’hashtag #TwitterDown. La maggior parte dei commenti sono meme che ironizzano sulla gestione di Elon Musk. Da quando l’uomo più ricco del mondo ha acquistato il social, il numero di malfunzionamenti ha cominciato a farsi corposo. Spesso si è trattato di scelte fatte per installare nuovi aggiornamenti. Esattamente come è successo il 1° luglio. Quando Twitter prima è entrato in down e poi ha lanciato un nuovo aggiornamento che limitava il numero di post visibili dagli utenti.