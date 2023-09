Trenitalia in down oggi, problemi con l’acquisto dei biglietti: perché non funziona e cosa sta succedendo A partire dalla mattina di oggi, domenica 24 settembre, il sito e le app di Trenitalia hanno smesso di funzionare. Non è più possibile acquistare i biglietti, nemmeno nelle biglietterie fisiche. Non sono ancora note le cause ma l’azienda ha già diffuso una comunicazione ufficiale.

A cura di Valerio Berra

Le biglietterie di Trenitalia non funzionano. Al momento non è possibile acquistare i biglietti sul sito, dalle app ufficiali e nemmeno dalle biglietterie che si trovano nelle stazioni. Non è chiaro quando siano cominciati i problemi ma sui social si leggono segnalazioni degli utenti già a partire dalle 12:00 di oggi, domenica 24 settembre. I servizi sono completamente bloccati. Sul sito ufficiale dei Trenitalia è stato pubblicato un avviso in cui si chiarisce che il guasto è esteso a tutta la rete.

Nella comunicazione al pubblico si legge: “Sistemi di vendita al momento non funzionanti per un guasto tecnico. Tecnici al lavoro per ripristinare al più presto, ci scusiamo per il disagio”. In un comunicato diffuso da Trenitalia viene chiarito che il gusto è stato individuato nei sistemi di uno dei fornitori che gestiscono l’infrastruttura tecnica del sito: