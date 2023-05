“Trasformeremo il business insieme”: il primo tweet di Linda Yaccarino per capire il futuro di Twitter Elon Musk passa il testimone alla donna che in dieci anni a rivoluzionato la NBCUniversal. Attraverso nuove strategie pubblicitarie potrebbe salvare una piattaforma che ha messo in fuga tutti gli inserzionisti.

A cura di Elisabetta Rosso

Sarà un passaggio di testimone lineare, Linda Yaccarino che prenderà le redini di Twitter nelle prossime settimane ha per la prima volta parlato in pubblico della sua nuova carica. "Sono stata a lungo ispirata dalla visione (di Elon Musk) di creare un futuro più luminoso. Sono entusiasta di contribuire a portare questa visione su Twitter e trasformare questo business insieme!" ha twittato Yaccarino.

Questa è la prova del nove, anche se tutti ormai avevano scoperto che la misteriosa "she" (come l'ha definita Musk nel suo primo annuncio, senza rivelare ulteriori dettagli) fosse la donna che ha rivoluzionato in dieci anni la NBCUniversal. Non era scontato. Considerando i tweet misogini che divertono tanto Musk, e la tendenza delle Big tech nel scegliere sempre e solo una manciata di uomini da mettere al vertice, Yaccarino rappresenta un'anomalia. Prima di lei l'unica eccezione era stata Susan Wojcicki che ha gudato YouTube per nove anni.

L'intesta tra Yaccarino e Musk

Il feeling tra Yaccarino e Musk era già evidente e il suo tweet va a confermare che ci sarà una continuità nella gestione della piattaforma. L'ex resposabile della pubblicità di NBC Universal in diverse occasioni ha elogiato Musk, l'ultima durante un incontro intitolato: "Twitter 2.0: dalle conversazioni alle partnership"al Miami Beach dove l'intesa è stata sbandierata. Yaccarino ha fatto salire Musk sul palco incitando il pubblico ad applaudire "l'imprenditore e la sua etica per il lavoro".

Ora, come ha annunciato, è pronta a rivoluzionare la piattaforma e seguire quel futuro luminoso immaginato da Musk. Immaginato solamente, dato che da quando ha acquistato la piattaforma ha attirato molte critiche per le novità introdotte. Dalle spunte blu a pagamento, ai tagli dell'aera di moderazione, e poi i licenziamenti a cascata. In questi giorni è stato accusato anche di aver tradito la promessa di incentivare la libertà di parola, dato che ha concesso al governo turco di censurare alcuni utenti durante i gironi che precedono le elezioni.

La donna giusta per salvare una piattaforma

Yaccarino però potrebbe avere i mezzi per trasformare l' "immaginario luminoso" di Musk in realtà. È lei che ha ribaltato le strategie nel mondo pubblicitario e portato la NBCUniversal nel mercato del 21° secolo. Ha messo in atto nuove formule per monetizzare la piattaforma e investito sia sull'informazione sia sull'intrattenimento. Praticamente ha già fatto tutto quello di cui Twitter avrebbe bisogno. Per sopravvivere alla piattaforma servono soldi, credibilità e efficenza, e Yaccarino potrebbe essere la donna giusta.

Si troverà tra le mani una piattaforma che ha cercato di invertire il crollo delle entrate pubblicitarie, piena di debiti, e con carenza di personale. Da quando Musk ha acquistato Twitter, gli inserzionisti sono fuggiti dalla piattaforma, perché dato che il Ceo ha lasciato a casa l'80% del personale temevano che i loro annunci sarebbero apparsi di fianco a contenti violenti, offensivi o volgari. D'altronde senza una vera e propria area di moderazione è difficile filtrare questo genere di post. Ma Yaccarino ha costruito un'intera carriera sulla pubblicità, e Musk ha affermato che aiuterà Twitter a diventare una "app di tutto", mentre lui tornerà a occuparsi di Tesla.

Come è diventata Ceo di Twitter

Ha studiatoalla Pennsylvania State University, lavorato nell'azienda Turner Entertainment e poi presso il dipartimento di pianificazione dei media di NBCUniversal. Parte così un pas a deux con la pubblicità e il marketing, e per dieci anni diventa una figura di riferimento per l'azienda, come lei stessa si definisce è una donna "innamorata dei media". Ma Yaccarino, oltre alla NBCUniversal, Yaccarino è stata chiamata da Donald Trump nel 2018 per partecipare al suo Council on Sports Fitness and Nutrition (la commissione per incentivare gli americani a fare esercizio fisico e mantenersi in salute), e ha anche collaborato con Joe Biden e Papa Francesco nel 2021 per creare una campagna per il vaccino contro il coronavirus.

Quando Musk ha twittato: “Sono contento di annunciare che ho assunto una nuova Ceo per Twitter. Inizierà tra circa sei settimane. Il mio ruolo passerà a quello di presidente esecutive e CTO, mi occuperò di supervisionare prodotti, software e SysOps”. Il pronome femminile ha fatto subito pensare a Yaccarino. Un po' come dicevamo per l'intesa evidente sul palco del Miami Beach. Poi poi sono arrivati il Wall Street Journal e il Whashington Post a presentare la donna che prenderà le redini di Twitter e poche ore dopo nota diffusa dalla Nbc Universal: "Linda Yaccarino lascerà l'azienda con effetto immediato". Infine l'ultimo tweet di Yaccarino non lascia spazio a interpretazioni: il futuro di Twitter ora è nelle sue mani.