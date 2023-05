La storia di Linda Yaccarino, la donna che guiderà Twitter dopo Elon Musk Per dieci anni è stata alla NBCUniversal rivoluzionando le strategie pubblicitarie dell’azienda. Ha anche collaborato con Donald Trump, Joe Biden e Papa Francesco.

A cura di Elisabetta Rosso

Può sembrare strano che proprio il re dei tweet con derive sessiste scelga una donna come nuovo Ceo. Eppure Linda Yaccarino è la prima della lista per il ruolo di amministratore delegato di Twitter. Non scontato, dato che il mondo delle Big Tech è gestito da una manciata di uomini, l'unica eccezione è stato You Tube, guidato per nove anni da Susan Wojcicki. Ad ogni modo Yaccarino non ha nulla da invidiare ai suoi concorrenti, come lei stessa ha ribadito è una donna "innamorata dei media", con le spalle larghe e un curriculum ben nutrito.

È una che ha ribaltato e ricomposto le strategie nel mondo pubblicitario. In poche parole è lei che ha portato la NBCUniversal nel mercato del 21° secolo, ridisegnato le strategie per monetizzare la piattaforma e investito sia sull'informazione sia sull'intrattenimento. Praticamente ha già fatto tutto quello di cui Twitter avrebbe bisogno. Per sopravvivere alla piattaforma servono soldi, credibilità e efficenza. In questi mesi Elon Musk ci ha provato ma tra spunte blu e l'area di moderazione ridotta all'osso è sembrato che la coperta fosse troppo corta. Nessuna soluzione è riuscita a trasformare Twitter in quello che Musk aveva promesso. Ora potrebbe riuscirci una donna.

Il curriculum di Linda Yaccarino

Si è laureata alla Pennsylvania State University, parte come quasi tuti con uno stage. Lavora nell'azienda Turner Entertainment e poi presso il dipartimento di pianificazione dei media di NBCUniversal. Parte così un pas a deux con la pubblicità e il marketing, e per dieci anni diventa una figura di riferimento per l'azienda. Migliora l'immagine e in qualità di responsabile delle vendite pubblicitarie gioca un ruolo fondamentale nel servizio streaming Peacock. Non solo, nel 2018, Yaccarino è stata chiamata da Donald Trump per partecipare al suo Council on Sports Fitness and Nutrition (la commissione per incentivare gli americani a fare esercizio fisico e mantenersi in salute), e ha anche collaborato con Joe Biden e Papa Francesco nel 2021 per creare una campagna per il vaccino contro il coronavirus.

She Runs le ha dedicato la copertina della sua 59° edizione battezzandola donna dell'anno, d'altronde in qualità di Presidente di Global Advertising and Partnerships, è diventata il ponte strategico delle proprietà e delle business unit di NBCUniversal. È stata lei a gestire il portafoglio dell'azienda, le piattaforme digitali e di streaming, le partnership commerciali, di distribuzione e le relazioni con i clienti.

Il rapporto tra Yaccarino e Musk

Musk e Yaccarino si conoscevano già, proprio con la NBCUniversal Twitter aveva firmato una partnership per le Olimpiadi di Parigi 2024 e poi il rapporto è finito sotto i riflettori ad aprile. In occasione del Miami Beach hanno parlato insieme del futuro della piattaforma in un panel intitolato: "Twitter 2.0: dalle conversazioni alle partnership". Quella tra Yaccarino e Musk è stata definita una "conversazione intima" sul ruolo di Twitter nella cultura e sul suo futuro per i professionisti del marketing

Dopo l'annuncio di Musk: "Sono entusiasta di annunciare che ho assunto un nuovo CEO per X/Twitter. Inizierà tra circa 6 settimane", molti hanno visto in quell'incontro a Miami il primo indizio. Nonostante il Ceo non abbia voluto rivelare il nome del futuro amministratore delegato la scelta di Yaccarino è sembrata sin da subito quella più probabile. Primo indizio il "she", utilizzato da Musk per rivelare che si tratta di una donna o comunque qualcuno che si identifica come tale, a rafforzare l'ipotesi, come dicevamo, l'incontro al Miami Beach dove l'intesa è stata sbandierata. Già solo per la presentazione, Yaccarino ha fatto salire Musk sul palco incitando il pubblico ad applaudire "l'imprenditore e la sua etica per il lavoro". E poi sono arrivati il Wall Street Journal e il Whashington Post a presentare la donna che prenderà le redini di Twitter. A chiudere la nota diffusa dalla Nbc Universal: "Linda Yaccarino lascerà l'azienda con effetto immediato".