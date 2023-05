Elon Musk lascia la guida di Twitter, ha trovato una nuova Ceo di cui non sappiamo nulla Al momento l’unica cosa che sappiamo sulla nuova guida di Twitter è che preferisce i pronomi femminili. Dovrebbe cominciare a lavorare al social network entro i prossimi sei mesi, il Wall Street Journal ha anticipato il nome.

A cura di Valerio Berra

Tutto come promesso. O quasi. Elon Musk ha annunciato su Twitter di aver trovato un nuovo Ceo per Twitter. Nessun dettaglio sul profilo, solo un’indicazione di quando comincerà a lavorare: “Sono contento di annunciare che ho assunto una nuova Ceo per Twitter. Inizierà tra circa sei settimane. Il mio ruolo passerà a quello di presidente esecutive e CTO, mi occuperò di supervisionare prodotti, software e SysOps”. In termini approssimativi, per SysOps si intende tutta la struttura informatica alla base di un sistema. Al momento non c’è altro. Dall’annuncio possiamo capire un solo dettaglio sull’identità della nuova guida di Twitter: preferisce usare pronomi femminili.

Seguendo questa pista, il Wall Street Journal ha provato a risalire all’identità della persona che Elon Musk ha scelto per guidare il social network acquistato per oltre 44 miliardi di dollari. Secondo il quotidiano finanziario il suo nome è Linda Yaccarino, al momento responsabile della pubblicità di NBCUniversal. La scelta sarebbe anche una discreta novità nel mondo delle Big Tech, dove la guida delle aziende è in mano solo ad uomini. Fino a febbraio l’unica eccezione era YouTube, guidato da Susan Wojcicki per nove anni.

La ricerca del Ceo e il passaggio con il cane Floki

La ricerca del nuovo Ceo per Twitter era cominciata da mesi, tanto che Elon Musk aveva chiarito che avrebbe trovato il candidato entro la fine del 2023. D’altronde il secondo uomo più ricco del mondo lo aveva già chiarito: il suo obiettivo a lungo termine non era quello di diventare il Ceo di Twitter ma solo di sistemare l’azienda e poi affidarla a una nuova guida. Lo aveva chiarito lui stesso lo scorso febbraio durante una videochiamata in un vertice a Dubai.

“Penso di dover stabilizzare l’organizzazione e assicurarmi solo che sia finanziariamente sana e che la roadmap del prodotto sia chiaramente delineata. Immagino che probabilmente verso la fine di quest’anno potrebbe essere un buon momento per trovare qualcun'altro che gestisca l’azienda, penso che dovrebbe essere in una posizione stabile verso la fine del 2023”.

Sempre a febbraio Musk aveva decido di corredare la delicata operazione con uno dei suoi meme preferiti. Su Twitter aveva annunciato che l’incarico di Ceo sarebbe stato ricoperto ad interim dal suo cane Floki. Per celebrarlo lo aveva anche postato su Twitter mentre firmava a zampate documenti seduto su una scrivania. Da notare anche l’outifi. Nella foto Floki, razza Shiba Inu, indossa un dolcevita nero. Il riferimento a Steve Jobs, mai troppo sopportato da Musk, è palese.