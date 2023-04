Elon Musk cambia il nome di Twitter, e anche questa volta è uno scherzo a sfondo sessuale Elon Musk ha modificato il nome dell’azienda sull’insegna nel suo quartier generale. Da Twitter ora è diventato Titter, una parola che nello slang americano si riferisce al seno femminile.

A cura di Valerio Berra

Ultimamente Elon Musk è parecchio spiritoso, o almeno ci prova. Il Ceo di Twitter, patron di Tesla, autoproclamato TecnoKing, fondatore di SpaceX e secondo uomo più ricco del mondo aveva coperto con un telo la “W” di Twitter nel quartier generale del social network a San Francisco. L’effetto del gesto è abbastanza ilare, se frequenti una high school e vivi negli Stati Uniti. Il proprietario dello stabile in cui si trova il quartier generale generale ha chiesto la rimozione del telo, spiegando che per legge la società doveva tenere il nome completo sulla sua insegna. Così Elon Musk ha dato un altro ordine: ha colorato con la stessa vernice dello sfondo la “W”, in modo che il nuovo nome dell’azienda fosse sempre Titter, ma questa volta in modo completamente legale.

Cosa vuol dire il gioco di parole di Elon Musk

Abituato ai meme, Elon Musk ha scelto una parola che può avere diverse sfumature di significato. Nei dizionari più ufficiali indica una risata, in quelli di urban slang invece si riferisce al seno femminile. Questa seconda accezione è stata quella più celebrata da chi ha commentato il post di Musk, sotto cui si possono trovare una serie di immagini abbastanza esplicite. Non solo. Tra gli utenti che stanno celebrando il gesto ci sono anche creator di OnlyFans che promuovono i loro profili: “You should subscribe to my onlyfans. There’s lots of titters there”.

Gli altri meme di Elon Musk

Tra i giochi di parole già comparsi sul profilo di Elon Musk ci sono il celebrare “Let's that sink in”, una frase che in gergo si può tradurre con “Fatevene una ragione” e che Elon Musk ha interpretato presentandosi con un lavandino (letteralmente sink) dentro il quartier generale di Twitter dopo l’acquisizione. Un altro noto gioco di parole storico di Elon Musk è stato quello sulla sua bio (ovviamente Twitter) che per diversi giorni è diventata Chief Twit, in gergo Twit si può tradurre con qualcosa di simile a “idiota”. Nei giorni scorsi invece aveva pensato di cambiare il logo di Twitter sostituendolo con lo Shiba-Inu simbolo dei Dogecoin.