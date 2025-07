Elon Musk lancia il suo partito, nasce America Party: “Scegliamo la tattica di Epaminonda”

video suggerito

Elon Musk ha annunciato la nascita di America Party. Al momento non è chiaro il programma politico di questo nuovo partito. L'annuncio è stato fatto su X ed è seguito da qualche commento: "Oggi nasce America Party per restituirvi la libertà". Creare un partito negli Stati Uniti è un'operazione complessa ma Musk dice di avere già in mente una strategia.

Con un paio di post su X, non si chiamano più tweet, Elon Musk ha lanciato un bastone nelle ruote del sistema elettorale degli Stati Uniti. A differenza dell’Italia, la politica degli States si basa su un bipolarismo quasi perfetto. Da una parte il Partito Democratico, dall’altra il Partito Repubblicano. Ora Elon Musk ha proposto di fondare un nuovo partito l’America Party. Di questo progetto Elon Musk aveva già parlato a inizio giugno.

Tutto è iniziato da un sondaggio tra i suoi follower, come successo altre volte. Il 4 luglio Elon Musk ha chiesto loro se volevano staccarsi dal sistema politico basato su due partiti. Il 65% ha detto di sì. E così il giorno dopo Musk ha annunciato la nascita dell’America Party: “Oggi nasce America Party per restituirvi la libertà”. L'annuncio arriva dopo la rottura del rapporto che negli ultimi mesi lo aveva legato al presidente in carica Donald Trump.

Le fortune del Terzo Partito negli Stati Uniti

Fondare un nuovo partito negli Stati Uniti non è semplice. Nella storia della elezioni presidenziali americane c’è qualche precedente degno di nota ma nulla di eccezionale. Per ora il miglior risultato è stato ottenuto alle elezioni del 1992 da Ross Perot che con il suo Reform Party aveva ottenuto il 19% del voto popolare. Vinse Bill Clinton con il Partito Democratico, il candidato del Partito Repubblicano era il presidente uscente George H. W. Bush.

Come spiega la CBS, il problema di fondare un Terzo Partito negli Stati Uniti è legato anche al sistema elettorale. Il voto popolare conta poco. Bisogna presentare il partito in tutti i 50 Stati della federazione, bisogna lavorare sui collegi e bisogna attraversare tutte le leggi elettorali di ogni Stato.

E tutto questo senza contare che Elon Musk, 54 anni, è nato in Sudafrica da padre sudafricano e madre canadese. Secondo le leggi di adesso tecnicamente non potrebbe nemmeno diventare presidente visto che per arrivare alla Casa Bianca bisogna essere nati negli Stati Uniti. Un blocco difficile da superare, come aveva chiarito il The Independent già lo scorso novembre.

Come funziona la tattica di Epaminonda

Consapevole dei limiti del suo progetto, Elon Musk ha annunciato anche quale sarà la tattica da seguire: “Il modo in cui intendiamo rompere il sistema monopartitico è una variante della tattica con cui Epaminonda distrusse il mito dell'invincibilità spartana nella battaglia di Leuttra: una forza estremamente concentrata in un punto preciso del campo di battaglia”.

Ora. Il riferimento è ovviamente alla Grecia Antica. Epaminonda fu un generale tebano, vissuto tra il 400 e il 300 a.C. In effetti, secondo le ricostruzioni storiche, Epaminonda riuscì a vincere la battaglia di Leuttra nel 371 a.C. contro gli spartani grazie alla tecnica della falange obliqua.

Questa strategia bellica prevede di ammassare le truppe in una parte del fronte per rompere la linea degli avversari. Una volta creata una breccia si parte all’attacco di tutto il resto dello schieramento.