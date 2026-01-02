Strage di Crans-Montana, spuntano le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli

Il locale Le Constellation di Cras-Montana ha chiuso tutti i profili social. Su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni. Le sale del locale erano ricoperte di legno. Il soffitto invece era pieno di pannelli fonoassorbenti.

I profili social di Le Constellation sono stati oscurati. Il locale di Crans Montana, in Svizzera, distrutto dalla strage di Capodanno risulta chiuso. Secondo le ultime stime in tutto i morti sono stati 47. I feriti circa 115. Al momento ci sono 6 italiani che risultano dispersi. Tutto è iniziato da un incendio. Le cause e la dinamica esatta sono ancora da confermare ma molte testimonianze concordano su un punto: le fiamme sono partite dalle fontane di scintille attaccate alle bottiglie. Sono piccoli petardi che si trovano tranquillamente in commercio. Secondo le prime informazioni l’incendio sarebbe diventato quasi un esplosione a causa dell’effetto flashover.

Per recuperare le fotografie di com’era Le Constellation prima dell’incendio bisogna spostarsi sulle piattaforme dedicate alle recensioni. Ovunque il locale è già segnalato come chiuso. Nella sezione dedicata ai commenti degli utenti Google è rimasta solo una foto. Si vede soltanto l’ingresso del locale dalla strada. Ci sono 378 recensioni. Il punteggio è 4,1 e in generale i commenti sono buoni. È su TripAdvisor che si può vedere qualcosa di più.

Le foto degli interni del locale

Su TripAdvisor si riesce a capire meglio come erano fatti gli interni. C’è molto legno. Si vede sul pavimento, sui mobili e anche sui rivestimenti delle pareti. In una foto della zona bar si vede poi anche il soffitto coperto con quelli che sembrano pannelli fonoassorbenti. I pannelli fonoassorbenti si muovono lungo tutto il soffitto del locale. A giudicare dalle foto sembrano fatti di poliuretano espanso, una materia plastica che se non viene trattata per usi specifici rischia di essere molto infiammabile.

TRIPDAVISOR | Gli interni del locale Le Constellation

Gli stessi che secondo le prime ricostruzioni avrebbero preso fuoco con le fontane di scintille attaccate alle bottiglie. C’è un video, non verificato dalle autorità, in cui si vedono diversi ragazzi con le bottiglie in mano e un principio di incendio sul soffitto.

Ci sono parecchie foto in cui si vedono appoggiati sui tavoli dei Narghilè, la pipa per fumare che riscalda il tabacco con le braci dalla carbonella. Sempre nelle recensioni si segnala che nel locale c’è anche un locale fumatori. Non è chiara la posizione. Tra le ipotesi formulate finora c’è anche la possibilità che le conduttore d’aria abbiano avuto un ruolo nell’esplosione dell’incendio.