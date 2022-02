Sanremo batte anche Pornhub: visite in calo del 26% durante la finale del Festival Il picco maggiore di perdite è tra le 24 e l’1 di notte, quando Amadeus ha dato lo stop al televoto per annunciare la classifica. Ecco tutti i dettagli sul traffico di Pornhub durante la finale di Sanremo 2022.

A cura di Lorena Rao

Sanremo 2022 ha fatto il boom di ascolti. A confermarlo non solo i dati Auditel, ma il portale per adulti Pornhub, che ogni anno condivide in esclusiva con Fanpage.it il traffico utenti durante eventi televisivi di spessore. Una situazione già vista in occasione dell'ultimo Eurovision. Tornando al Festival della Canzone Italiana, quest'anno si assiste a una rivincita rispetto all'edizione del 2021, durante la quale il traffico di Pornhub non è stato intaccato dallo spettacolo televisivo messo in scena da Amadeus. Quest'anno le cose sono cambiate, a partire dall'inizio della serata.

Già tra le 20 e le 22 del 5 febbraio, giorno in cui si è tenuta la finale di Sanremo 2022, il sito ha registrato un calo di traffico attestabile tra il 14% e 16%. Un calo acuitosi tra le 22 e le 24, quando il traffico è diminuito del 20%. Il picco maggiore di perdite è tra le 24 e l'1 di notte, quando Amadeus ha dato lo stop al televoto per annunciare la classifica, inclusi gli artisti nelle prime tre posizioni, ossia Gianni Morandi, Elisa e Mahmood e Blanco, poi rivelatisi vincitori di Sanremo 2022. In termini di numeri si parla del 26% di traffico in meno. Qui di seguito è possibile visionare un elenco con i dati di Pornhub riportati sopra:

5 febbraio, ore 20-22: -14% / -16% di traffico utenza

5 febbraio, ore 22-24: -20% di traffico utenza

5 febbraio, ore 24-1: -26% di traffico utenza

L'ultimo dato rappresenta il calo maggiore mai registrato da Pornhub in Italia durante un evento. A differenza del conclamato flop del 2021, quest'anno il Festival di Sanremo diretto da Amadeus strappa un primato non da poco. L'edizione di quest'anno ha ottenuto numeri da capogiro, non solo in relazione al traffico di Pornhub, ma soprattutto se paragonata alle edizioni degli anni passati. Ecco i dati Auditel prima menzionati, che aiutano a capire l'impatto che ha avuto Sanremo 2022:

Leggi anche Decine di avvoltoi grifoni volteggiano nel cielo del Friuli Venezia Giulia: le splendide immagini