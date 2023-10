Porno e scommesse: quali sono i siti che da novembre saranno bloccati per i minori Il 25 gennaio scorso l’AgCom ha approvato una delibera per potenziare i filtri del parental control. A partire dal 21 novembre queste limitazioni saranno installate in automatico su tutte le Sim intestate ai minori.

A cura di Valerio Berra

Nudi, armi, violenza, uso di droghe, sette che praticano la magia, gioco d’azzardo e gruppi che promuovono l’odio. Questi sono alcuni dei portali che dal 21 novembre 2023 verranno bloccati di default nelle schede Sim, fisiche o eSim, intestate ai minori. Non è un colpo di mano. L’AgCom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aveva già deciso questa linea con un delibera firmata lo scorso 25 gennaio.

Cosa sono i filtri per il parental control

Da un punto di vista più tecnico l’AgCom ha deciso di rafforzare lo strumento del parental control, una serie di filtri che vengono messi a disposizione dei genitori per controllare il comportamento su internet degli utenti minorenni. I filtri per il parental control servono per limitare la visualizzazione di contenuti ritenuti dannosi per il minore.

Sempre secondo la delibera di AgCom, i filtri per il Parental Control usati dalle principali compagnie telefoniche riguardano siti riconducibili a otto ambiti:

Pornografia

Gioco d’azzardo

Armi

Violenza

Odio e discriminazione

Portali che supportano la bulimia e l’anoressia

Portali che permettono la navigazione in anonimo

A queste categorie, comprensibili, se ne aggiunge che merita una segnalazione a parte. L’ottava categoria si chiama “Sette” e include: “Siti che promuovono o che offrono metodi, mezzi di istruzione o altre risorse per influire su eventi reali attraverso l'uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o essere soprannaturali”.

Come funziona la pre-attivazione

Questo tipo di filtri sono sempre esistiti, la differenza è che dall’applicazione della delibera i filtri saranno impostati di default sulle Sim acquistate dai minori. Ora i genitori possono attivarli solo con una serie di procedure che variano da operatore a operatore. Di solito per attivarlo bisogna passare dall'app dell'operatore telefonico con cui si è acquistata la Sim.

Certo. Gli effetti della nuova delibera possono essere aggirati se la Sim è intestata a un maggiorenne, cosa che avviene abbastanza spesso. In questo caso la soluzione migliore per i genitori è quella di impostare i filtri per il parental control non sulla Sim ma direttamente sul dispositivo a disposizione del minore.