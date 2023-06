Perché Netflix ha chiuso gli abbonamenti di livello Base in Canada La piattaforma di streaming ha deciso di ridurre i piani di abbonamento per gli utenti canadesi a sole tre opzioni: Standard con Pubblicità, Standard e Premium.

A cura di Valerio Berra

La definizione del Nucleo Domestico ha cambiato il modo in cui gli utenti usano Netflix. Nelle ultime settimane la piattaforma ha cominciato ad inviare messaggi verso tutti gli utenti italiani. Frasi come “Questa TV non appartiene al tuo Nucleo domestico Netflix” e simili hanno segnato la fine dell’era delle condivisioni degli account con infinite reti di amici. Il piano non è arrivato subito in Italia: è stato testato in alcuni Paesi pilota e solo dopo una volta rodato è stato allargato su tutti i mercati del mondo. Ora però, dal Canada, arrivano le prime avvisaglie di quella che potrebbe essere la prossima mossa del servizio di streaming.

Come riporta la testata specializzata in tecnologia Gizmondo, Netflix ha annunciato che gli abbonati canadesi non potranno più scegliere il piano Base tra le opzioni di abbonamento. Per capire meglio di cosa si tratta, basta vedere le offerte riservate al mercato italiano. Al momento sono attive quattro possibilità di abbonamento:

Standard con Pubblicità al costo 5,49 euro al mese ma con le pubblicità sui contenuti

al costo 5,49 euro al mese ma con le pubblicità sui contenuti Base al costo di 7,99 euro al mese

al costo di 7,99 euro al mese Standard al costo di 12,99 euro al mese con la possibilità di creare un account utente extra

al costo di 12,99 euro al mese con la possibilità di creare un account Premium al costo di 17,99 euro al mese con la possibilità di creare due account utente extra

Eliminando il piano Base si toglie quindi il livello di abbonamento più economico tra quelli senza pubblicità. Una scelta che probabilmente la piattaforma vorrà testare per capire la risposta del mercato. Dai primi dati la scelta di cambiare le regole sulla condivisione delle password ha funzionato. Al momento il numero degli abbonati alla piattaforma è aumentato. A questo punto è difficile che Netflix vorrà tornare indietro.