video suggerito

Netflix lancia una collaborazione con la Nasa: cosa succede da questa estate Netflix inizierà a ospitare sulla sua piattaforma degli eventi in streaming della Nasa. Parliamo di lanci di razzi, passeggiate spaziali o live dalla Stazione Spaziale Internazionale. La collaborazione nasce da un’estensione del progretto Nasa+. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei prossimi anni comincerà una delle fasi più importanti per la storia dell’esplorazione spaziale. Stando al programma Artemis, la Nasa dovrebbe tornare sulla Luna con un nuovo equipaggio. I rimandi sono stati parecchi, quindi siamo cauti sulla data in cui potremmo vedere di nuovo un esponente della nostra specie camminare sulla Luna. Le nuove generazioni però non assisteranno a questo nuovo passo davanti a una televisione ma una moltitudine di schermi.

A luglio 2023 la Nasa aveva annunciato il lancio di Nasa+, una piattaforma di streaming dove vedere tutti i materiali girati durante le missioni dell’Agenzia Spaziale degli Stati Uniti. Ora Nasa+ fa un passo in più. Da questa estate comincerà una collaborazione con Netflix per portare dei contenuti in streaming sulle sue missioni spaziali. L’offerta sembra discretamente ampia.

Ci saranno lanci di razzi, passeggiate spaziali, il racconto delle missioni e anche dirette con vista dalla Stazione Spaziale Internazionale. Almeno fino a quando la Stazione Spaziale sarà operativa visto che nei prossimi anni assisteremo anche alla sua dismissione. Per il momento le sue attività dovrebbero proseguire fino al 2030.

Come accedere ai contenuti della Nasa su Netflix

Per adesso non si conoscono esattamente i dettagli dell’accordo. Dal comunicato ufficiale diffuso dalla Nasa sembra che l’obiettivo sia quello di portare i contenuti Nasa+ anche su una piattaforma che può già contare una buona base di utenti come Netflix. O almeno, questa è la posizione di Rebecca Sirmons, general manager di Nasa+: “Il National Aeronautics and Space Act del 1958 ci chiede di condividere la nostra storia di esplorazione spaziale con il pubblico più ampio possibile”.

Netflix quindi dovrebbe essere solo un altro modo per vedere i contenuti di Nasa+. Una via d’accesso più veloce per i suoi clienti. Chi non ha un abbonamento Netflix potrà continuare a vedere i contenuti di Nasa+ senza pagare e senza vedere pubblicità nei canali ufficiali della Nasa.