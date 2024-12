La NASA rinvia ancora il lancio di Artemis 2 sulla Luna: la missione con astronauti slitta al 2026

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

Un'immagine della missione Artemis 1 della NASA, la prima del programma Artemis, che vede oggi nuovo rinvio del lancio di Artemis 2 dopo alcune criticità emerse nella verifica dello scudo termico della capsula Orion (in foto) / Credit NASA

Nuovo rinvio della NASA per il lancio di Artemis 2, la prima missione che riporterà gli umani a viaggiare verso la Luna: lo ha annunciato l’amministratore della NASA, Bill Nelson, in una conferenza stampa, spiegando che il lancio della missione che vedrà gli astronauti nell’orbita attorno alla Luna è posticipata all’aprile 2026, mentre la successiva missione con atterraggio, Artemis 3, non avverrà prima del 2027.

La seconda missione del programma Artemis – Artemis II ufficialmente – aveva già subito un ritardo ed era stata riprogrammata per settembre 2025. Il nuovo rinvio si verifica dopo che la NASA ha concluso l’esame della capsula Orion e del suo scudo termico, testati nella prima missione di prova senza equipaggio del 2022, Artemis 1: dalle verifiche è emerso che lo scudo si è incrinato ed è stato parzialmente eroso durante il rientro nell’atmosfera terrestre.

La missione Artemis 2 sulla Luna slitta al 2026

I quattro astronauti della missione Artemis 2 – gli americani Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e il canadese Jeremy Hansen – non orbiteranno attorno alla Luna prima del 2026. Il nuovo rinvio fa slittare anche il lancio della missione Artemis 3 che riporterà gli astronauti a lasciare le loro impronte sul suolo lunare dopo oltre 50 anni dall’ultima delle missioni Apollo della NASA, ora rimandata al 2027.

Nella terza missione del programma Artemis, gli astronauti atterreranno a bordo di una delle nuove navicelle spaziali Starship di Elon Musk. “Se il lander SpaceX sarà pronto, contiamo di lanciare Artemis III a metà del 2027 – ha affermato Nelson – . Ciò avverrà ben prima dell'intenzione annunciata dal governo cinese” di atterrare sulla superficie lunare entro il 2030.

La causa del nuovo rinvio della missione Artemis 2

Il nuovo rinvio della missione Artemis 2 è stato deciso dopo i risultati delle verifiche condotte dalla NASA sulla navicella spaziale Orion e il suo scudo termico: l’indagine approfondita ha evidenziato che lo scudo ha subìto “una perdita inaspettata di materiale carbonizzato” durante il rientro del volo di prova senza equipaggio Artemis I. Il problema potrebbe però risolto modificando la traiettoria della navicella Orion mentre entra nell’atmosfera terrestre, rallentando da circa 40.000 km/h a circa 525 km/h, prima che i suoi paracadute si aprano per l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico.

“Durante tutto il nostro processo di indagine sul fenomeno dello scudo termico e di determinazione di un percorso futuro, siamo rimasti fedeli ai valori fondamentali della NASA – ha precisato Catherine Koerner, responsabile della gestione e sviluppo dei sistemi del programma Artemis – . L’aggiornamento ai nostri piani di missione sono un passo positivo per garantire il raggiungimento in sicurezza dei nostri obiettivi sulla Luna, sviluppando le tecnologie e le capacità necessarie per le missioni con equipaggio su Marte”.

Il programma Artemis, strutturato in tre missioni volte all’esplorazione del Polo sud della Luna, era stato avviato sotto la presidenza di Donald Trump: il suo obiettivo non solo quello di riportare gli umani sulla Luna, ma anche a intraprendere un percorso che porterà alla realizzazione di basi lunari che consentiranno di stabilire una presenza umana duratura e, successivamente, lanciare le missioni su Marte.