Tra pochi giorni partirà una missione su un'orbita mai percorsa: i piani degli astronauti di SpaceX La missione Fram2 è organizzata da SpaceX, l'azienda spaziale fondata da Elon Musk. L'obiettivo è portare quattro astronauti lungo un'orbita che passarerà sia dal Polo Nord che dal Polo Sud. Spiega SpaceX: "Con l'eccezione delle missioni lunari del programma Apollo, il Polo Nord e il Polo Sud non sono mai stati pienamente visibili dagli altri astronauti in orbita"

A cura di Valerio Berra

La prima finestra di lancio per la missione Fram2 di SpaceX è prevista per il 31 marzo. Come sempre in questi casi non possiamo indicare la data con certezza. Può variare il meteo, possono esserci problemi tecnici. In ogni caso, se non è il 31 sarà nei giorni appena dopo. Poco importa visto l’obiettivo della missione guidata da SpaceX: portare quattro astronauti sull’orbita polare, dove nessuna navicella ha mai orbitato prima.

Il nome ha un riferimento storico. Fram è stata la prima nave che tra il 1893 e il 1912 è riuscita a portare gli esploratori sia al Polo Nord che al Polo Sud. Esattamente come faranno gli astronauti portati in orbita dal Falcon 9 di SpaceX, l’azienda spaziale lanciata da Elon Musk. Come spiega Gizmondo, sarà la prima volta che un’equipaggio di astronauti attraversa questa orbita.

Chi sono gli astronauti che saliranno a bordo della missione SpaceX

I quattro astronauti che parteciperanno alla missione sono tutti considerati “privati”, una parola che in gergo indica il fatto che non sono affiliati a nessuna agenzia spaziale. Il comandante sarà Chun Wang, imprenditore nel mondo cripto. Ci saranno poi Rabea Rogge, ricercatrice che si occupa di robotica, Eric Philips, esploratore e Jannicke Mikkelsen, regista norvegese. Lo scorso settembre SpaceX aveva organizzato Polaris Dawn, la prima missione in cui un'astronauta privato si è spinto in una passeggiata spaziale.

Qual è il programma della missione

L’attenzione della missione è tutta dedicata alla rotta che verrà seguita dagli astronauti. Spiega SpaceX: “Con l’eccezione delle missioni lunari del programma Apollo, il Polo Nord e il Polo Sud non sono mai stati pienamente visibili dagli altri astronauti in orbita, inclusi quelli che si trovano sulla Stazione Spaziale Internazionale”. Il razzo Falcon 9 si occuperà della prima parte del lancio. Una volta terminata la spinta iniziale gli astronauti continueranno la loro missione sulla navicella Crew Dragon. L’obiettivo è passare un tempo in orbita tra tre e cinque giorni a un’altezza compresa tra 425 e 450 kilometri dalla superficie del nostro pianeta.