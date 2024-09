video suggerito

Missione Polaris Dawn, oggi la prima passeggiata nello spazio di privati dalla Dragon SpaceX in diretta Oggi, 24 settembre 2024, la passeggiata spaziale di due membri dell’equipaggio della missione Polaris Dawn di Space X, il miliardario Jared Isaacman e la dipendente di SpaceX, Sarah Gillis: l’orario della diretta e dove vederla dall’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

158 CONDIVISIONI condividi chiudi

Illustrazione della passeggiata spaziale privata della missione Polaris Dawn / Credit: SpaceX

Oggi, giovedì 24 settembre 2024, la missione Polaris Dawn di SpaceX lanciata martedì scorso si prepara a scrivere una nuova pagina di storia con la prima passeggiata spaziale di privati: l’evento è trasmesso in diretta dalle 10:50 ora italiana e può essere seguito sulla pagina di X (ex Twitter) di Space X, sulla nuova app X TV, il sito ufficiale di SpaceX a questo link. Qui lo streaming live della prima passeggiata spaziale privata:

La passeggiata nello spazio è prevista dopo poco più di un’ora, alle 11:58 in Italia: alla spacewalk prendono parte solo due dei quattro membri dell’equipaggio, il miliardario Jared Isaacman, il primo ad uscire dalla capsula Dragon, che ricopre il ruolo di comandante della Polaris Dawn, e la dipendente di SpaceX e specialista di missione, Sarah Gillis. Il programma prevede che usciranno uno alla volta dalla Dragon, quando la navicella spaziale si troverà a un’altitudine di circa 700 km dalla Terra, circa il doppio dell’orbita della Stazione Spaziale Internazionale.

A che ora e dove vedere la diretta della prima passeggiata spaziale privata

La prima passeggiata nello spazio di privati è trasmessa in diretta streaming dalle ore 10:50 in Italia: l’evento può essere seguito sulla pagina di X della società spaziale di Elon Musk, ul sulla nuova app X TV e sul sito ufficiale di SpaceX. La spacewalk è programmata per le 11:58 e avrà una durata complessiva di due ore, durante le quali due membri dell’equipaggio della Polaris Dawn si alterneranno nell’attività extraveicolare, mentre gli altri due membri, Anna Menon e Kidd Poteet, rimarranno all’interno della capsula.

Leggi anche Chi è Jared Isaacman, il miliardario che ha fatto la prima passeggiata spaziale senza essere un astronauta

Con questa ambiziosa missione, Elon Musk punta ad aprire la strada a una nuova era di esplorazione spaziale commerciale, con l’obiettivo di testare la nuova tuta per attività extraveicolari di SpaceX, progettata per portare gli astronauti sulla Luna, su Marte e oltre.

“Se il tentativo non avrà luogo oggi, un’altra possibilità sarà possibile venerdì 13 settembre” ha comunicato SpaceX che, questa mattina, ha già posticipato la passeggiata spaziale di circa tre ore rispetto al programma originario. “Tutti i sistemi sembrano a posto per l'equipaggio della Polaris Dawn che oggi effettuerà la prima passeggiata spaziale dalla Dragon” ha affermato la società in un aggiornamento, aggiungendo che “la trasmissione in diretta inizierà alle 4:55 ET (le 11:55 in Italia, ndr)”.

Come si svolge la prima passeggiata spaziale di privati

La passeggiata spaziale ha luogo mentre la navicella Dragon percorre un’orbita ellittica attorno alla Terra di circa 190 x 700 km: l’equipaggio della Polaris Dawn completerà una procedura di pre-respirazione, eseguirà test e ispezioni sulla mobilità della tuta e avvierà i controlli di pressurizzazione prima di eseguire un controllo finale di tenuta della tuta e di impegnarsi nella passeggiata spaziale.

La pressione della cabina di Dragon si abbasserà lentamente fino a raggiungere il vuoto prima dell’apertura del portello. Una volta aperto, tutti e quattro i membri dell’equipaggio saranno esposti al vuoto dello spazio. Il comandante della missione Jared Isaacman uscirà per primo da Dragon, eseguirà una serie di test di mobilità nella tuta di SpaceX e tornerà nella cabina di Dragon. Toccherà poi alla specialista di missione Sarah Gillis, che eseguirà la stessa serie di azioni e, dopo essere rientrata in Dragon, chiuderà il portello della navicella spaziale. Il pilota della missione Kidd Poteet e la specialista di missione e ufficiale medico Anna Menon monitoreranno i sistemi di supporto vitali durante l’operazione.

Dopo la chiusura del portello, la Dragon si ripressurizzerà lentamente mentre i livelli di ossigeno e azoto torneranno alla normalità. L’intera operazione di passeggiata spaziale dovrebbe durare circa due ore.