video suggerito

Chi è Jared Isaacman, il miliardario che ha fatto la prima passeggiata spaziale senza essere un astronauta Il miliardario Jared Isaacmanil è il primo civile della missione Polaris Dawn di SpaceX ad aver completato una passeggiata spaziale commerciale: è il fondatore della Draken International, la società che fornisce aerei di combattimento alla Difesa americana, e Ceo della piattaforma Shift4Payments. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il miliardario Jared Isaacman, il primo civile ad aver completato una passeggiata spaziale privata / Credit: Polaris Dawn SpaceX

Jared Isaacman è il primo civile ad aver completato una passeggiata nello spazio: miliardario americano, Jared Isaacman è uscito dal portellone della navicella Dragon di Space X oggi, 24 settembre 2024, quando la capsula si trovava a un’altitudine di circa 700 km dalla Terra. Isaacman, 41 anni, è rimasto spazio per circa 12 minuti, prima di avvicendarsi con la dipendente di SpaceX Sarah Gillis.

Membro dell’equipaggio della missione Polaris Dawn, Jared Isaacman è anche la prima persona ad aver testato nello spazio la nuova tuta per attività extraveicolari di SpaceX, sviluppata dall’azienda di Elon Musk per portare gli astronauti sulla Luna, su Marte e oltre. Nell’ambito della missione Polaris Dawn, l’imprenditore americano fondatore della Draken International, la società che fornisce aerei di combattimento alla Difesa americana, e Ceo della piattaforma Shift4Payments, ricopre il ruolo di comandante: per Isaacman si tratta del secondo volo spaziale privato, sempre come comandante, dopo l’esperienza nella missione Inspiration4.

L’evento, trasmesso in diretta streaming dalla SpaceX di Elon Musk, segna un passo da gigante rispetto ai precedenti tentativi ai confini dello spazio intrapresi da Jeff Bezos e Richard Branson.

Leggi anche Missione Polaris Dawn, oggi la prima passeggiata nello spazio di privati dalla Dragon SpaceX in diretta

Chi è il miliardario Jared Isaacman della prima passeggiata spaziale privata

Jared Isaacman è il primo civile ad aver completato una passeggiata spaziale privata: la sua spacewalk all’esterno della capsula Dragon di SpaceX è avvenuta nell’ambito della missione Polaris Dawn, il programma di voli spaziali privati di cui lo stesso Isaacman è promotore in collaborazione con SpaceX.

Il miliardario Jared Isaacman, il primo civile ad aver completato una passeggiata spaziale / Credit: Polari Dawn SpaceX

Imprenditore, pilota e astronauta commerciale americano, Jared Isaacman è il fondatore di Draken International, la società che fornisce aerei da combattimento alla Difesa americana, e Ceo della piattaforma di pagamenti Shift4 Payments. Il suo patrimonio netto stimato è di 2 miliardi di dollari. Già comandante della missione Inspiration4, un volo spaziale privato che ha impiegato la Dragon Resilience di SpaceX, Isaacman ricopre nuovamente il ruolo di comandante nella missione Polaris Dawn che, come detto, fa la storia con la prima passeggiata spaziale privata.

Il soprannome di Jared Isaacman è "Rook", appellativo che gli è stato attribuito durante l'addestramento al volo.

Le fasi della prima passeggiata spaziale privata

La passeggiata spaziale del miliardario Jared Isaacman è iniziata poco prima delle 13:00 ora italiana di giovedì 24 settembre 2024, in seguito alle procedure di pre-respirazione e dopo i test e l’ispezione della tuta: la procedura ha quindi previsto il raggiungimento del vuoto per l’intera capsula Dragon, prima dell’apertura del portellone, il che ha esposto anche gli altri tre membri dell’equipaggio – pilota di missione Kidd Poteet, la specialista di missione Sarah Gillis e la specialista di missione e ufficiale medico Anna Menon – alle condizioni spaziali.

Jared Isaacman ha quindi aperto il portellone della Dragon, quando la capsula si trovava a circa 700 km dalla Terra e, per alcuni minuti ha potuto osservare il nostro pianeta da quella che è un’altitudine doppia rispetto l’orbita della Stazione Spaziale Internazionale. Durante l’ambiziosa e rischiosa passeggiata, Isaacman ha eseguito una serie di test di mobilità della tuta, per poi tornare nella cabina della Dragon.

Al suo rientro, è stata la dipendente di Space X, Sarah Gillis, a uscire per la capsula e a completare la sua passeggiata spaziale, la prima spacewalk privata per una donna. Nel frattempo, gli altri due membri dell’equipaggio, il pilota della missione Kidd Poteet e l’ufficiale medico Anna Menon, sono rimasti a bordo della navicella Dragon ma, pur non avendo lasciato la capsula, hanno comunque indossato l’equipaggiamento perché esposti al vuoto (la Dragon non ha una camera di compensazione, per cui l’intera navicella è stata depressurizzata).

L'uscita dalla capsula Dragon di Sarah Gillis, la dipendente di SpaceX, per la sua passeggiata spaziale / Credit: Polaris Dawwn SpaceX

Cioè significa che tutti e quattro gli astronauti hanno partecipato al conseguimento dell’obiettivo primario di questa passeggiata spaziale privata che, come detto, è stato di testare le nuove tute spaziali per attività extraveicolare di SpaceX.